In Favoriten erheben die Arbeiter wieder ihre Stimme

Ein in Favoriten aktiver „Bildungsverein“ gründete am 9. Februar 1891 eine Gesangssektion, aus der am 4. November 1894 schließlich der „Arbeiter-Sängerbund Favoriten“ entstand. Der Arbeitersängerbund-Favoriten (ASB) ist seitdem als Gesangsverein tätig und jetzt gibt es wieder die Gelegenheit ihm zu lauschen.

Die rund 30 Sängerinnen und Sänger möchten der Zuhörerschaft am 29. Juni ab 18.30 Uhr (Konzertbeginn 19 Uhr) in der Evangelischen Christuskirche (10, Triester Straße 1)einmal mehr begeistern. Die musikalische Leitung hat Yasmina Luccisano inne, am Klavier ist Nana Masutani zu hören. Der Eintritt ist frei, über freiwillige Spenden freut sich der Arbeiter-Sängerbund Favoriten natürlich sehr..

Sänger sind herzlich willkommen

Wer Lust hat mitzusingen, meldet sich per E-Mail an: ASB-Favoriten@outlook.com. Geprobt wird donnerstags (Schultag) ab 19 Uhr im Saal der evangelischen Kirche Matzleinsdorfer Platz (10., Triester Straße 1). „Wir sind keine Profis, sondern singen aus Freude und Spaß“, so der Clubvorsitzende und ergänzt: „Wir freuen uns über jede zusätzliche Stimme“.

Kontakt

Arbeitersängerbund Favoriten

1100 Wien, Triesterstraße 1

Obmann: HR Stefan Seebauer, MA

Tel: 0664 541 53 41

Email: ASB-Favoriten@outlook.com

