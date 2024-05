Liesing: Eigener Flohmarkt für Kindersachen in Alterlaa

Am Samstag, den 4. Mai lädt der Kinder- und Jugendclub Wohnpark Alt-Erlaa zu einem ganz besonderen Flohmarkt. Hier suchen Kindersachen neue Besitzer.

Ach, wenn die lieben Kleinen nicht nur so schnell groß würden.. Das hat zur Folge, dass unser Nachwuchs rasch aus seinen Sachen herauswächst. Wenn diese dann nicht mehr passen, ist es doch schön, wenn sie neue Besitzer finden. Eine gute Gelegenheit dazu bietet sich beim KJC-Kindersachen Flohmarkt am 4. Mai von 9 bis 12 Uhr am Ballspielplatz Osramgründe (Karl Heinz Straße 67) im 23. Bezirk.

Hier finden Eltern alles rund um Kinder und Babys: Spielsachen, Kinderbücher, Kleidung bis Größe 172, Kinderschuhe, Kinderwagen, Stillzubehör, Umstandsmode, Babykleidung usw. Eindach vorbeischauen.

Sollte es der Wettergott nicht gut meinen: Bei Schlechtwetter gibt es einen Ersatztermin am 18. Mai von 9 bis 12 Uhr.

Weiter Infos unter www.kjc-alterlaa.at