Kostenlose Kultur: Das Beste kommt zum Fluss!

Von 29. Juni bis 22. Juli tourt „Musik am Fluss“ vier Wochen lang durch die Stadt und bringt mitreißende Acts an drei besondere Orte. Von Der Nino aus Wien über die Indie-Sensation AZE bis hin zum Drama-Pop von ARAI machen viele Künstler den Sound Wiens auch im Sommer 2023 wieder spürbar.

Musik an lauen Sommerabenden

Bei „Musik am Fluss“, geht es darum, gemeinsam Konzerte an der frischen Luft zu erleben und ohne Konsumzwang miteinander an lauen Sommerabenden ins Gespräch zu kommen. „Die Stadt ist für alle da! Wir laden alle ein, einfach selbst Getränke mitzubringen und die Konzerte zu genießen“, so die Grünen Parteivorsitzenden Judith Pühringer und Peter Kraus.

„Musik am Fluss“ startete während der Pandemie 2020 direkt am Wienfluss und hat sich in den letzten Jahren mit drei Standorten und stetig wachsendem Publikum etabliert. Heuer findet die Grüne Konzertreihe von 29. Juni bis 22. Juli am Donnerstag im Stadtpark, am Freitag im Bruno-Kreisky-Park und am Samstag auf der Donauinsel zwischen Reichsbrücke und Brigittenauer Brücke statt. Der ursprüngliche Standort am Wienfluss kann diesen Sommer wegen der Sanierung der Westausfahrt nicht bespielt werden.

