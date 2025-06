Bühne frei in ganz Wien: Der Kultursommer startet wieder

Trio Lepschi: Fias ganze Lebm #Musik

Do, 3. Juli, 20 Uhr, Fußballverein 1210

Das Trio Lepschi bringt Wienerlied-Klänge mit viel Humor, Kreativität und Sprachwitz auf die Bühne. Gesungen wird von allerhand Kuriosem – es wird in ÖGS übersetzt.

Kilic, Widhalm & Fuchs: Manchmal ist es aufregend, zu aufregend sogar #Literatur

So, 6. Juli, 20 Uhr, Währinger Park

Inwieweit nimmt die Wirklichkeit die Literatur in die Pflicht? Ein Verwicklungsroman zwischen Autobiografie, zeitdokumentarischen Bezügen und fiktiven Personen. Die Lesung mit Performance wird in ÖGS übersetzt.

Nora Jacobs & Team: Blau #Theater #JungesPublikum

Do, 31. Juli, 10:30 Uhr, Schrödingerplatz | Sa, 2. August, 10:30 Uhr Währinger Park

Dieses Kindertheaterstück in Laut- und Gebärdensprache erzählt von einem roten Wachsstift mit blauem Etikett, der lernt, in seiner Farbe zu strahlen.

Gebärdenverse: Deaf Performance #Theater

Fr, 1. August, 18:30 Uhr, Reithofferpark

Das Programm umfasst Stand-up-Comedy, Musiktheater, Gebärdenpoesie- und -performance sowie zeitgenössischen Zirkus mit interaktiven Elementen. Der Auftritt findet in ÖGS statt und wird in deutsche Lautsprache übersetzt.