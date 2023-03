Langschläfer-Frühstück mit Blick über Wien

Mitten im Geschehen, zwischen Mariahilferstrasse und Naschmarkt, liegt das Lifestylehotel Jaz in the City Vienna. Ab sofort bittet die Roofttop-Bar & Bistro mit Terrasse und Rundum-Blick über die Stadt zum À la carte Langschläfer-Frühstück. Am Wochenende kann man von 11 bis 16 Uhr den Samstag und Sonntag ganz entspannt begegnen und die Akkus für die bevorstehende Woche wieder aufladen.

„Wir möchten auch von den WienerInnen und Wiener als beliebter Ort wahrgenommen werden, wo sich Design, Musik und Lebensfreude vereinen. Uns ist die gelebte Nachbarschaft genauso wichtig wie die Beauftragung von Produzenten und Lieferanten aus dem Grätzel. Wir sehen uns als Treffpunkt für alle, die im 6. Bezirk wohnen, arbeiten oder Mariahilf nur besuchen.“ so der General Manager, Michael Dorfer.

Osterhasenwerkstatt

Am 25. und 26. März gibt es zusätzlich für die kleinen Gäste des Langschläfer-Frühstücks eine kostenfreie Osterhasenwerkstatt. Während Eltern mit Freunden gemütlich plaudern und genießen, kümmert sich das Team des Jaz in the City Hotels um die Kinder und greifen dem Osterhasen ein wenig unter die Löffeln. Mit freundlicher Unterstützung von PAGRO und LINDT.

Regional & nachhaltig

Mit bevorzugt regionalen Zutaten wird in der Roofttop-Bar & Bistro happy Soulfood mit dem gewissen „jazy“ Twist kreiert. Liebe zum Küchenhandwerk führt zu regionalen und bewusst nachhaltigen Geschmacksexplosionen. So findet man auf der Frühstückskarte zum Beispiel Eggs Benedict mit Trüffelbrösel, Avocado Toast mit poschiertem Ei und Chilli oder French Toast mit Bananen, Honig, Nüssen und Joghurt.

Ein Ort für unvergessliche Momente, wo einem die Stadt zu Füßen liegt.

Reservierungen erforderlich unter events.vienna@jaz-hotel.com