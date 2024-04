Gastro-Höhenflüge mit Chefkoch Florian Oswald im Ziizuu

Das im Dezember 2023 eröffnete „Ziizuu“ startet ab 2. Mai in seine erste Outdoor-Saison mit brandneuer Terrasse. Neu mit an Bord: Küchenchef und kulinarischer Mastermind Florian Oswald, dessen neue Speisekarte ab sofort zu kulinarischen Höhenflügen einlädt.

Inspiriert von der Magie des Moments ist die State-of-the-Art Location „Ziizuu“ der One Life Group ein Hideaway für Geist und Gaumen. Hier erlebt man eine cosmopolitsche Fine Dining Experience, mitten in der Stadt. Inspiriert von den Metropolen dieser Welt, mit einem out-of-the-box Interior, stimmungsvollen Lichtinstallationen, grünen Pflanzen, smooth DJ-Beats und euro-asiatischer Fusionküche, ist das Ziizuu der angesagte #placetobe für Sommernächte in der Wiener Innenstadt.

Kulinarische Topform

Mit Florian Oswald holt das Ziizuu ab im Frühjahr 2024 einen kulinarischen Visionär an Bord, der bereits auf der ganzen Welt in Küchen, Gewürze und Genüsse eingetaucht ist. Am Kreuzfahrtsschiff „Princesse de Provence“ durch Lyon, mit dem Auto durch Teheran und Esfahan und als Flying Chef an Bord hoch über den Wolken – New York, Sydney, Singapur, Mauritius oder Bangkok sind nur einige Stationen seiner kulinarischen Reise. Auch als Private Cook hat Florian Oswald seine Kund:innen auf kulinarische Höhenflüge mitgenommen und sich bereits einen Namen gemacht.

Zuvor im Heu & Gabel, Restaurant Verde und DOTS, bringt Küchenchef Florian Oswald mit der neuen Speisekarte frischen kulinarischen Wind aus der ganzen Welt ins Ziizuu.

Alle Informationen zu Ziizuu sind auf ziizuu.com und auf Instagram unter @ziizuu.vienna zu finden.

„Das Ziizuu entführt unsere Gäste auf einer Gesamtfläche von über 750 Quadratmetern in eine einzigartige, faszinierende Welt. Unsere exzellente Lage am Schottentor im ersten Bezirk Wiens macht unsere neue Terrasse mit 90 Plätzen zum absoluten Hotspot, wenn es um Lifestyle-Dining, good Drinks und great Music geht.“ Joachim Natschläge Szenegastronom und Gründer der One Life Group, die das Ziizuu betreibt „In meiner Philosophie als Koch steckt das Credo: Alles einmal gemacht und vor allem probiert zu haben. Das Leben hat mich in der Natur geprägt, wo ich gelernt habe, die Herkunft der Produkte zu schätzen. Es ist mir bewusst, dass nichts selbstverständlich ist und dass ein achtsamer Umgang mit jeglicher Art von Zutaten von unschätzbarem Wert ist.“ Florian Oswald Küchenchef