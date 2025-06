Leicht, saugstark, nachhaltig: LeStoff für den Sommer

Wer das Meer liebt, sucht nach mehr als nur einem schönen Handtuch – gesucht wird ein praktischer, umweltfreundlicher und stilvoller Begleiter für Reise, Strand, See oder Spa. Genau das bietet das Wiener Label LeStoff mit seinen innovativen Produkten aus biozertifizierten Materialien mit GOTS-Siegel.

Vom Hamam an die See

LeStoff hat sich auf moderne Interpretationen traditioneller Hamamtücher spezialisiert – und trifft damit den Nerv der Zeit. Die Tücher, Ponchos und Bademäntel bestehen aus 100 % Bio-Baumwolle oder einer Mischung aus Bio-Baumwolle und Hanf. Sie sind nicht nur angenehm auf der Haut, sondern auch ein Statement für umweltbewusstes Reisen und Entspannen.

Leichtgewicht mit großer Wirkung

Trotz ihres geringen Volumens stehen die LeStoff-Produkte klassischen Frotteetüchern in nichts nach: Sie sind besonders saugstark, aber trocknen viel schneller. Damit sind sie ideale Begleiter für unterwegs – ob beim Wassersport oder Segeln, beim Picknick, am Badesee oder im Koffer für den Sommerurlaub. Wer auf dicke, sperrige Handtücher verzichten will, findet hier die perfekte Alternative.

Natürlich gut – auch für die Umwelt

Im Gegensatz zu herkömmlichen Mikrofaserhandtüchern, die auf synthetischen, umweltschädlichen Materialien basieren, setzt LeStoff auf 100% hochwertige Bio-Rohstoffe. Der leichte, gewebte Naturstoff bietet nicht nur hervorragendeGebrauchseigenschaften, sondern schont zudem Ressourcen und Umwelt. Aus Liebe zu Mensch und Natur!

Mehr Infos unter lestoff.eu