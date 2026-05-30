Ob Wandern, Lesen auf der Sonnenterrasse oder einfach die Seele baumeln lassen – die gemütlichen Chalets bieten den idealen Rahmen für eine kleine Sommerflucht. Besonders Familien und Naturliebhaber schätzen die entspannte Atmosphäre und die Nähe zur Natur.

Das Angebot umfasst vier Tage Aufenthalt mit drei Übernachtungen im Chalet inklusive Wein zur Begrüßung. Ein besonderes Highlight sind die Begegnungen mit den hauseigenen Alpakas und Schafen, die vor allem bei Kindern für Begeisterung sorgen.

Genuss und Aktivität vereint

Auch kulinarisch kommen Gäste auf ihre Kosten: Täglich frischer Fisch von Freiner Fisch – direkt aus dem eigenen Teich, regional, hochwertig und bequem bis zum Chalet geliefert. Für gemütliche Grillabende steht zudem ein Grillmöglichkeit bereit.

Wer aktiv sein möchte, kann die umliegenden Wanderwege erkunden oder einen Ausflug in die Natur unternehmen. Nach einem erlebnisreichen Tag lädt die Sonnenterrasse zum Entspannen ein.

Kleine Werkstattzeiten in der Greißlerei Frein

In der Greißlerei Frein laden wir zu liebevollen Werkstattzeiten ein. Es geht ums Selbermachen, ums Wahrnehmen, ums Arbeiten mit den Händen – ruhig, einfach und im eigenen Tempo. Seifen, Hydrolate oder Balsame entstehen aus dem, was die Jahreszeit gerade schenkt. Ein Ort, an dem Natürlichkeit, Kreativität und Achtsamkeit zusammenfinden.

Kraft tanken fernab vom Alltag

„Hier findet jeder Balance zwischen Abenteuer und Entspannung.“

…heißt es von den Gastgebern. Gerade in den Sommermonaten sei die Region ein idealer Ort, um abzuschalten und neue Energie zu sammeln.

ANGEBOT FÜR WBB-LESER • 4 Tage bleiben, 3 Tage zahlen im gemütlichen Chalet.

• Wein zur Begrüßung für Gäste

• Begegnungen mit unseren Alpakas & Schafen.

• Wanderwege direkt ab der Haustür.

• Sonnenterrasse und Grillmöglichkeit.

• Täglich frischer Fisch von Freiner Fisch – aus unserem eigenen Teich, regional und hochwertig.

• E-Bikes auf Anfrage möglich

Der Sommerpreis startet ab 99 Euro pro Nacht und Person.

Weitere Informationen gibt es unter www.chaletsfein.at