Wahre Liebe auf vier Pfoten: Tierpaare suchen ein Zuhause

„Liebe ist das wertvollste Geschenk, das wir einander machen können – und das gilt nicht nur für uns Menschen“, weiß Lisa Müllner von Tierschutz Austria. Zum Valentinstag erinnert der Wiener Tierschutzverein (Tierschutz Austria) daran, dass wahre Liebe keine Grenzen kennt. Sie zeigt sich in tiefen Verbindungen, die manchmal sogar über das eigene Schicksal hinausgehen.

Genau diese rührenden Geschichten erzählen die Tierpaare, die derzeit bei Tierschutz Austria in Vösendorf auf ihr gemeinsames Glück warten.

Unzertrennlich: Mickey und Minnie

Mickey & Minnie

Im Katzenhaus des Wiener Tierschutzvereins findet man ein herzerwärmendes Duo: Mickey und Minnie. Die beiden Samtpfoten haben alles gemeinsam durchgestanden und können nicht ohne einander. Ihre gegenseitige Liebe gibt ihnen Halt und Sicherheit. Sie sehnen sich nach einem warmen Zuhause, in dem sie weiterhin Pfote an Pfote durchs Leben gehen können.

Trost in schwierigen Zeiten: Lina und Lana

Lina & Lana

Lina und Lana aus dem A-Stall haben ein ganz besonderes Band geknüpft. Die beiden schüchternen Seelen haben in ihrer Freundschaft ein festes Fundament gefunden. Als „Angstis“ suchen sie Menschen mit Geduld und viel Liebe, die ihnen das Vertrauen in die Welt zurückgeben – und das nur gemeinsam. Ihr Beistand füreinander zeigt, wie wichtig Nähe und Geborgenheit für jedes Lebewesen sind.

Liebe in schwerer Zeit: Emilio und Herzblatt

Emilio & Herzblatt

Eine der rührendsten Liebesgeschichten spielt sich bei den Kaninchen ab: Emilio, der braune Rammler, und seine weiße Partnerin, liebevoll „Herzblatt“ genannt. Beide leiden an der unheilbaren Sterngucker-Krankheit – doch sie haben sich gegenseitig als Lichtblick in dunklen Tagen. Zusammen hoppeln sie durch ihr Leben, spenden sich Trost und Wärme. Wer diesen beiden ein Zuhause schenkt, bekommt die reinste Form der Liebe zurück: Zärtlichkeit, Vertrauen und unendliche Dankbarkeit.

Ein Herz und eine Seele: Tina und Bryan

Tina & Bryan

Das Hundepärchen Tina und Bryan aus dem A-Stall ist der lebendige Beweis dafür, dass wahre Liebe in jedem Herz schlägt. Seit ihrer Ankunft im Wiener Tierschutzverein weichen sie nicht voneinander. Sie spielen, kuscheln und spenden sich gegenseitig Halt – ganz so, wie es echte Liebende tun. Doch ihre große Sehnsucht bleibt: ein gemeinsames Für-Immer-Zuhause, in dem sie ihre Treue und Zuneigung in vollen Zügen genießen können.

Zum Valentinstag: Ein Zuhause für die Liebe

Diese rührenden Tiergeschichten zeigen: Liebe kennt keine Grenzen – weder im Alter, noch in Krankheit, noch in Unsicherheiten. Am Valentinstag erinnert der Wiener Tierschutzverein daran, dass die tiefsten und ehrlichsten Bindungen oft dort entstehen, wo man sie am wenigsten erwartet. Wer einer dieser besonderen Liebesgeschichten ein Happy End schenken möchte, kann sich direkt an Tierschutz Austria wenden.

Wenn Sie sich noch nicht bereit fühlen, ein Tier zu adoptieren, haben Sie auch die Möglichkeit, eine Patenschaft zu übernehmen.

Zwergesel Sokrates und Aristoteles | ©OeTV Romstorfer

Verwandeln Sie den Valentinstag in einen Valentierstag: Mit einer Tierpatenschaft bereiten Sie nicht nur einem besonderen Menschen eine unvergessliche Freude, sondern schenken gleichzeitig auch einem Tier in Not eine zweite Chance auf ein besseres Leben. Zeigen Sie Ihre Liebe auf eine besondere Weise – für Mensch und Tier!

Sokrates & Aristoteles

Mit seinen knapp einem Meter Größe mag Sokrates (4) klein sein, doch sein Charme und Temperament sind riesig! Das aufgeweckte Kerlchen sprüht vor Lebensfreude und liebt es, mit seinem besten Freund, dem Zwergesel Aristoteles (4), herumzutollen, zu spielen oder auch mal dem Nichtstun zu frönen. Soki, wie ihn meist alle liebevoll nennen, führt ein glückliches, artgerechtes Leben am Assisi-Hof in Stockerau. Gemeinsam mit den Eseldamen Marry (20) und Mädi (19) lebt er in einer tierischen Wohngemeinschaft.

Minischweine Sigi & Eberhart | ©OeTV

Gerettet und endlich glücklich

Das war nicht immer so! Sein junges Leben stand einst auf Messers Schneide: In katastrophalen Verhältnissen gehalten, wurden Sokrates und Aristoteles von den Behörden beschlagnahmt und vom Österreichischen Tierschutzverein gerettet. Der kleine Sokrates war damals ein verängstigtes Häuflein Elend, misstrauisch gegenüber jedem Menschen, der sich ihm näherte. Doch mit viel Geduld, liebevoller Pflege und der Geborgenheit am Assisi-Hof blühte Soki auf und entwickelte sich mit der Zeit zu einem fröhlichen, zutraulichen Tier.

Liebe schenken, die Leben verändert

Tieren in Not wie Sokrates ein würdevolles, glückliches Leben zu ermöglichen, braucht mehr als Mitgefühl – es braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen und ihr Herz öffnen. Mit einer Patenschaft für Sokrates oder eines der 80 geretteten Tiere am Assisi-Hof in Stockerau schenken Sie Hoffnung, die über den Moment hinaus Bestand hat. Sie ist ein Zeichen von Mitgefühl und tiefer Verbundenheit – über alle Grenzen hinweg, zwischen Mensch und Tier.

Rosen verwelken – Ihre Tierpatenschaft bleibt!

Am Valentinstag, dem 14. Februar, feiert die ganze Welt den Tag der Liebe und Zuneigung mit kleinen Aufmerksamkeiten. Doch Blumen verwelken und Pralinen sind schnell vernascht – eine Tierpatenschaft bleibt jedoch lange in Erinnerung. mit kleinen Aufmerksamkeiten.

Ihre Tierpatenschaft – so funktioniert es

Mit einer monatlichen Spende übernehmen Sie die Patenschaft für ein ganz besonderes Tier – wie den lebensfrohen Zwergesel Sokrates. Sie sichern Futter, medizinische Versorgung und liebevolle, artgerechte Pflege für Tiere in Not. Als Dankeschön erhalten Sie vom Österreichischen Tierschutzverein: