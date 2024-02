Liesing: Es ist an der Zeit einmal „Danke“ zu sagen

Seit einigen Wochen läuft bereits die „Anpacker“ Kampagne der Wiener Volkspartei. Im Zuge dessen bedankt sich auch die Liesinger ÖVP bei den „Anpackern“ im 23. Bezirk.

„Anpacker“ – Das sind all jene, denen Eigenverantwortung wichtig ist und die tagtäglich Großes leisten. Sei es im Beruf, in der Familie oder im Ehrenamt. Es sind all jene, die unsere Stadt und unsere Gesellschaft am Laufen halten.

Stellvertretend für die vielen Anpacker im 23. Bezirk möchte sich die Volkspartei bei jenen Ehrenamtlichen bedanken, die täglich ein bisschen mehr machen, als sie müssten, die bürgerliche Verantwortung übernehmen und sich zum Wohle aller engagieren. Aus diesem Grund haben sich Bezirksvorsteher-Stv. Patrick Gasselich und Bezirksgruppenobmann Stv. des Wirtschaftsbundes Markus Fiala bei drei im Bezirk seit vielen Jahren aktiven, gemeinnützigen Vereinen für ihren Einsatz bedankt und ihnen als kleine Geste einen großen Geschenkkorb überreicht.

Der Dank geht an…

Selbstloser Einsatz, für all jene, denen es nicht so gut geht – von diesen Menschen, die sich für andere einsetzen gibt es gerade in Liesing einige. Dazu Patrick Gasselich und Markus Fiala unisono: „Als Liesinger Volkspartei setzen wir uns seit jeher für all jene ein, die anpacken. Jetzt ist aber auch die Zeit all jenen „Danke“ zu sagen, ohne die das gesellschaftliche Zusammenleben im Bezirk schlicht deutlich schwieriger werden würde.“ Stellvertretend für alle, hat man drei besondere Vereine jetzt vor den Vorhang geholt um ihnen eines zu sagen:

Danke für’s Anpacken an Obmann Reinhard Spieß und den Mitgliedern von IMI23 (Initiative Mitmensch Inzersdorf) für das soziale Engagement im Bezirk und insbesondere den jährlichen Charity-Adventmarkt „Weihnachten im Hof“ beim Gasthaus Koci.

Danke an Obmann Marcus Marschalek und die Mitglieder von Rodaun aktiv, die Veranstaltungen wie das Rock Rodaun Musikfestival und den Rodauner Theater Sommer

Danke für das Engagement im Bezirk an Obmann Wolfgang Mastny und alle Mitglieder der Maurer Heimatrunde, die sich jahrzehntelang mit der Geschichte und der Heimatkunde Mauer beschäftigen.