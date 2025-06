Marchfelderhof: Feinschmecker feiern den Gemüse-König

In Deutsch-Wagram, wo das Marchfeld seinen besten Spargel gedeihen lässt, wurde dieser Tage nicht nur geerntet, sondern auch gefeiert.

Beim traditionellen Höhepunkt der Spargelsaison – der Verleihung des „Goldenen Spargels“ im legendären Marchfelderhof – traf sich die Crème de la Crème der Feinschmecker-Community, um einem besonderen Gemüse und besonderen Persönlichkeiten zu huldigen.

Drei Sterne für den Spargel

Ehrengast des Abends: der deutsche Spitzenkoch Thomas Bühner, der mit drei Michelin-Sternen geadelt wurde und für diesen Anlass seine Küche in Düsseldorf für einen Abend hinter sich ließ. Unter dem Applaus hunderter Gourmets und den festlichen Klängen von voixBRASS wurde Bühner herzlich empfangen. Der Award, überreicht von Küchenlegende Heinz Hanner, ehrte ihn als „Spargel-Feinschmecker des Jahres“.

„Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel“, bekannte Bühner, der sich in die Riege renommierter Preisträger wie Sarah Wiener und Johann Lafer einreiht. Gerade hat er sein neues Restaurant „La Vie“ in Düsseldorf eröffnet – ein Name, der für seine Philosophie steht: Leben, Genuss, Tiefe.

Große Bühne für große Genießer

Die Laudatio auf Bühner hielt niemand Geringerer als Hubert Wallner, selbst vielfach ausgezeichneter Haubenkoch und Spargelpreisträger des Vorjahres. Doch auch Kultregisseur Otto Retzer, der erstmals nach einer längeren Krankheitsphase wieder in der Öffentlichkeit auftrat, erhielt eine besondere Würdigung. Wallner bezeichnete ihn liebevoll als „eine Mischung aus James Bond und Gustl Bayrhammer – ohne Lizenz zum Töten, aber mit einer zum Unterhalten“.

Mit der Titelmelodie seiner Erfolgsserie „Ein Schloss am Wörthersee“ wurde Retzer empfangen – eine Geste, die für emotionale Gänsehautmomente sorgte.

Kulinarik mit Klasse und Charakter

Für das Spargelmenü des Abends zeigte sich Christian Langer, Küchenchef des Marchfelderhofs, verantwortlich – und das unter den wachsamen Augen einiger der besten Gaumen des Landes. Auf den Teller kamen u. a. eine zarte Spargel-Cremeschnitte mit Baltiklachs, ein aromatisches Spargel-Veltliner-Risotto, sowie ein himmlischer Scheiterhaufen mit Spargelparfait.

Begleitet wurde das Menü von perfekt abgestimmten Weinen der bekannten Winzerin Katharina Baumgartner. Und selbst die Gästeliste las sich wie das Who’s who der österreichischen Prominenz: Birgit Sarata, Leo Lugner, Christine Schuberth, Dieter Chmelar und viele mehr huldigten dem Königsgemüse – begleitet von musikalischen Darbietungen von Stella Kranner und der beeindruckenden Stella Maria Barghouty, die mit nur 16 Jahren für Begeisterung sorgte.

Der Spargel – ein Gemüse mit Zukunft

Für Thomas Bühner ist der Spargel nicht nur ein saisonales Highlight – er ist eine kulinarische Vision: „Warum gibt es beim Wein unzählige Sorten, beim Spargel aber kaum Diskussion über Vielfalt?“ Eine spannende Frage, die neue Perspektiven eröffnet. Vielleicht erleben wir bald den frühen Spargel vom Lössboden oder den späten Spargel vom Steinacker – und eine Küche, die dadurch noch komplexer, feiner und spannender wird.