„Meinkaufstadt“: Wo tut sich was in Wien?

Wien bietet vieles: Es gibt Einkaufsgrätzl, Einkaufsstraßen, Märkte und Shoppingcenter. Dort lässt man sich beraten, genießt und versorgt sich mit allem, was man benötigt und was gefällt. Diese Veranstaltungen finden im Oktober statt.

Einkaufen in unserer Stadt soll zu einem umfassenden Shopping-Erlebnis für die Kunden werden. Die Dachmarke „meinkaufstadt Wien“ ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Wien und unterstützt die Wiener Nahversorger bei diesem Vorhaben.

Josefstadt

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

6. Oktober bis 27. Oktober: Lerchenfelder Bauernmarkt

8. Bezirk: Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße – Ecke Schottenfeldgasse) statt.

Termine im Oktober: 6.10., 13.10., 20.10. und 27.10.

Ottakring

IG Kaufleute Brunnenviertel in Neulerchenfeld

13. Oktober: Kulinarischer Spaziergang durch das Brunnenviertel

16. Bezirk: Käse aus aller Welt verkosten, Crêpes aus Syrien probieren, Marillenmarmelade aus der Wachau kosten und an den duftenden Seifen aus Aleppo riechen! Kai Sann, Obmann des Wiener Einkaufgrätzls IG Brunnenviertel, entdeckt gemeinsam mit Interessierten die Geheimnisse des Brunnenviertels. Der Spaziergang ist kostenlos. Freiwillige Spenden gehen an das VinziBett. Treffpunkt ist um 16 Uhr in der Neulerchenfelder Straße 52 (Sprach- und Fotostudio) und nur nach Voranmeldung unter uwieser@dasfoto.info oder +43 650 494 81 43.

Brigittenau

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20. Oktober: AB 20. IM 20.

20. Bezirk: Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kunden: AB 20. IM 20. verteilen die Mitgliedsbetriebe von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu jedem Einkauf (solange der Vorrat reicht).

Mehr Infos unter https://meinkaufstadt.wien