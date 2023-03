Mission Austria 2023: Natürlichkeit im Fokus

Die Mission Austria sucht nach jungen Menschen mit Persönlichkeit, Authentizität, Power und Natürlichkeit, um an der Wahl zur Miss und Mister Austria 2023 teilzunehmen. Die Inhaberin und Mastermind Kerstin Rigger hat zusammen mit ihrem Team über 50 Bewerberinnen und Bewerber ausgewählt, die sich im ViennaBallhaus vorgestellt haben.

Unterstützt wurde die umtriebige Unternehmerin von Star-Friseur Dieter Ferschinger, der extra aus Graz angereist ist, Männermodel Martino, der als Best-Ager Model international Erfolge feiert und von Zigi Mueller-Matyas, einer der Organisatorinnen der Vienna Fashion Week, die in New York unter anderem als Director of New Faces gearbeitet hat und danach als internationaler Model-Scout auf der ganzen Welt nach neuen Talenten auf der Suche war.

Mission Austria Academy

Die Jury hat ihre strengen Blicke auf die Kandidatinnen und Kandidaten gerichtet und schließlich die finalen 20 ausgewählt, die zur Mission Austria Academy fahren dürfen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dort die Chance, sich für das Finale des Wettbewerbs zu qualifizieren, welcher am 29. Juni im Palais Wertheim in Wien über die Bühne geht.

Mehr als nur schön sein

Mission Austria legt besonderen Wert auf die Persönlichkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und weniger auf ihr Aussehen. Es geht darum, junge Menschen zu finden, die mit ihrer natürlichen Ausstrahlung und authentischen Persönlichkeit überzeugen können. „Eines ist uns besonders wichtig, eine natürliche Ausstrahlung die keiner Filter bedarf! 90-60-90 war gestern, darum geht es schon lange nicht mehr.“ so Rigger.