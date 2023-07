Reisespiele, mit denen die Urlaubsfahrt Spaß macht

Eine lange Autofahrt mit Kindern kann sich zu einer wahren Gedulds- und Nervenprobe auswachsen. Mir ein paar lustigen Spielen lässt sich das aber ohne großen Aufwand vermeiden. Der ARBÖ hat daher gemeinsam mit Ravensburger eine Auswahl zusammengestellt.

Was für Erwachsene schon lange dauert, ist für Kinder oftmals eine Ewigkeit. Da kann selbst der Besonnenste unter den jungen Reisegefährten schnell mal zum Quälgeist werden. Sich auf den Straßenverkehr, die ungewohnte Umgebung, das Navi und die Kinder zu konzentrieren, kann da zu einem nervenaufreibenden Unterfangen werden. Das muss nicht sein! Hier ein paar Spieletipps, mit denen die Urlaubsfahrt für Klein und Groß ein Abenteuer voller Spaß und Spannung wird.

Farbenspiel

Eine Alternative zum allseits bekannten „Ich sehe was, was du nicht siehst“ ist das Farbenspiel. Dabei nennt man einfach eine Farbe und die Kleinen müssen Dinge in dieser Farbe entdecken. Wer die meisten gefunden hat, hat gewonnen.

Wer oder was bin ich?

Ein Spieler behauptet, eine andere Person, ein Gegenstand oder eine Stadt zu sein. Die anderen müssen nun durch Ja-oder-Nein-Fragen herausfinden, wer oder was der Spieler ist, zum Beispiel mit „Bist du ein Tier?“, „Hast du Flügel?“, „Haben wir dich schon einmal in der Natur gesehen?“. Wer als erster richtig rät, ist als nächstes dran.

Magnetische Spielbücher

Die magnetischen Spielbücher von Ministeps sind nicht nur unterhaltsam, sondern auch äußerst praktisch für die Autofahrt. Mit „Wer fährt wohin?“ können die Kinder spielerisch herausfinden, welches Fahrzeug zu welchem Ort passt. Die magnetischen Teile haften gut am Buch, sodass nichts so schnell verloren geht.

Der tiptoi® Stift mit passendem Buch

Der tiptoi® Stift in Kombination mit zum Beispiel dem „Mein Wörter-Bilderbuch Unterwegs“ ist das ideale Spiel für Kinder, die gerne entdecken und lernen. Mit dem Stift können sie auf spielerische Weise neue Wörter lernen und spannende Geschichten hören. tiptoi® bietet außerdem eine Vielzahl von Büchern zu den verschiedensten Themen, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Sicherer Malspaß für unterwegs

Der Ministeps Aquadoodle Travel Dino ist eine praktische Möglichkeit, Kinder auf Reisen kreativ zu beschäftigen, ohne das etwas daneben geht. Dabei können sie auf einer speziellen Unterlage mit Wasser malen und zeichnen. Die entstandenen Zeichnungen verblassen nach kurzer Zeit, wodurch der Spaß immer wieder von Neuem beginnt. Durch die kompakte Größe und die Möglichkeit, alles gut verstauen zu können, geht auch unterwegs nichts verloren.

BRIO Reise Labyrinth

Das BRIO Reise Labyrinth ist der ideale Begleiter für etwas ältere Kinder, die gerne knifflige Herausforderungen mögen. Das kompakte Spiel ist wendbar und in sich geschlossen, so kann es einfach mitgenommen werden und bietet stundenlangen Spielspaß. Die Kinder müssen durch geschicktes Kippen des Labyrinths eine Kugel durch verschiedene Hindernisse lenken, um ans Ziel zu gelangen.

ARBÖ-Urlaubsgewinnspiel

Der ARBÖ verlost drei Aqua Doodle Travel-Sets für eine spaßige und kreative Autofahrt in den Urlaub: Hier mitmachen.