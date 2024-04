Rekord: Fast 500 Millionen Fahrgäste fahren mit dem Zug

Trotz Energiekrise, hoher Inflation und Wirtschaftsabschwung im Geschäftsjahr 2023 konnten sich die Bundesbahnen gut behaupten.

In den letzten Monaten waren Erfolgsmeldungen seitens der ÖBB rar gesät. Die Rede war eher von Verspätungen, verärgerten Kunden und Lieferschwierigkeiten von modernen Zügen. Daher werden die neuesten Zahlen mit Freude präsentiert, denn die Bahn konnte einen Gewinn von 112 Millionen Euro erzielen. Und mit 494 Millionen Fahrgästen einen noch nie dagewesenen Rekordwert aufstellen.

Ein Triumph in Zeiten wie diesen

494 Millionen, die mit Zug oder Bus unterwegs waren, bedeuten ein Plus von 10,5 % gegenüber 2022. Mehr waren es noch nie. Entsprechend stolz ist ÖBB-General Andreas Matthä: “Es ist uns gelungen, trotz der wirtschaftlich herausfordernden Situation ein stabiles Plus zu erarbeiten. Das verdanken wir nicht zuletzt unseren Fahrgästen. In Österreich sind noch nie so viele Menschen mit der Bahn gefahren. Ich freue mich sehr über diesen Zustrom und Zuspruch.”

Grafik: ÖBB