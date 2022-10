Tag der offenen Türen im MusikTheater an der Wien im MQ!

Am Sonntag, den 16. Oktober, lädt das MusikTheater an der Wien ab 11:00 Uhr zum Tag der offenen Türen ein und ermöglicht dem Publikum ungewöhnliche Einblicke in die neue Spielstätte: Kurzkonzerte, Workshops, Podiumsgespräch, ein Familienprogramm und musikalische Pop Ups präsentieren die Welt des Musiktheaters in allen erdenklichen Facetten. Ob Neugierige jeglichen Alters oder eingefleischte Opern-Liebhaber*innen – alle sind herzlich willkommen! Sichern Sie sich Ihre kostenfreien Tickets, kommen Sie vorbei, bringen Sie Familie und Bekannte mit und genießen Sie einen Tag ganz im Zeichen der Opernkunst.

