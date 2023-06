Neu am #dif23: Recruiting-Insel mit Top-Jobs!

Dieses Jahr neu auf dem Donauinselfest: Gleich an zwei Standorten haben Besucher die Möglichkeit, sich bei namhaften Unternehmen über Arbeits- und Ausbildungsplätze zu informieren.

Diese Innovation am Donauinselfest kann sich sehen lassen: Wer derzeit auf Jobsuche ist oder sich für einen Ausbildungsplatz interessiert, hat Samstag und Sonntag an zwei Recruiting-Areas die einmalige Gelegenheit, sich bei rund 40 teilnehmenden Unternehmen kompetent in Berufsfragen beraten zu lassen. So kann man das Insel-Vergnügen gleich mit dem Nützlichen verbinden.

Insel-Jobbörse

Unternehmen müssen heut­zutage immer innovativere Wege gehen, um neue Mitarbeiter für sich begeistern zu können – so entstand die Idee zur außergewöhnlichen Berufsmesse. „Als Antwort auf den Arbeitskräftemangel gibt es im heurigen Jubiläumsjahr zwei Recruiting-Areas, die sowohl Unternehmen als auch Interessierten neue Perspektiven rund um Job- und Mitarbeiter-Suche eröffnen“, zeigt sich auch Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, über die Neuerung begeistert.

Karriere bei Top-Unternehmen

Die beiden Wien Holding Recruiting-Areale liegen abseits der Bühnen und sind für alle Besucher leicht zugänglich. Neben der Beratung durch versierte Unternehmensvertreter gibt es an den einzelnen Infoständen auch verlockende Goodies und Gewinnchancen. Mit dabei ist eine Vielzahl großer Namen: So sind die Wiener Städtische Ver­sicherung und die Polizei nicht nur verlässliche Partner des Donauinselfests, sondern bieten vor Ort tolle Karrierechancen. Auch die ÖBB informieren über ihre 130 Berufsfelder und die Post AG, hallermobil oder die Wiener Linien freuen sich auf ein erstes Kennenlernen.

Alle Infos auf: www.donauinselfest.at