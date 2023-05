Neue Volksmusik bei "Rosenstolz" am Spittelberg!

Ab 19. Mai wird das Theater am Spittelberg (Neubau) wieder zum Platz für neue österreichische Volksmusik. Die Reihe „Wien im Rosenstolz – Landpartie“ präsentiert auch heuer junge experimentierfreudige Gruppen aus verschiedenen Regionen Österreichs.

Zu Gast sind Bands und Formationen, die mit der Tradition sehr wohl musikalisch „liebäugeln“, aber thematisch im Jetzt leben und bewusst die Dialektmusik in den Vordergrund rücken. Acts wie Waldauf (Foto, live am 31. Mai) überzeugen mit Herzblut und Spielfreude, und zeigen, dass Volksmusik – im Volk, vom Volk und für das Volk entstandene Musik – wirklich alle Menschen berührt, wenn man die Tradition an ihren Wurzeln packt und für die Gegenwart interpretiert.

Neu-Interpretation der Volksmusik

Die gemischte Musikantenschar „dreht und wendet die österreichische Volksmusik, stellt sie auf den Kopf, richtet sie wieder gerade, aber vor allem fügt sie sie neu zusammen“ und zieht im Theater am Spittelberg instrumental sowie vokal alle Register. „Rosenstolz“ läuft bis 31. Mai. Weitere Infos und komplettes Programm: www.rosenstolz.at