Penzinger „Beserlpark“ wird zur Freiluft-Theaterbühne

Das Theater Frischluft macht in vielen Parks der Bezirke Station. So auch im Baumgartner-Casino-Park im 14. Bezirk.

Wenn Menschen nicht ins Theater gehen, geht das Theater eben dorthin, wo die Menschen sind. So könnte man die Intention des Theater Frischluft beschreiben, das die Schauspielerinnen Barbara Salcher und Ella Necker 2013 gegründet haben. „Wir spielen sowohl in kleinsten Räumen als auch auf den großen Bühnen gern. In Schulen, Kindergärten, Altersheimen, Parkanlagen, Hinterhöfen und auf glamourösen bis einfachen Bretterböden.“

Mitten auf der Wiese

Eine Besonderheit ist ihr „Beserlpark“-Theater. Dabei bauen sie ihr Bühnenbild mitten auf der Wiese auf und laden die Parkbesucher zur Vorstellung ein. „Wir glauben an die Kraft des Theaters und dass es Menschen verzaubern kann. Deshalb wollen wir es aus dem Bühnenraum hinaus in die ganze Stadt bringen.“

Die Rettung der Bienen

Auch nach Penzing. Am 4. Mai um 11 Uhr gastieren sie mit ihrem Stück „LOST & FOUND“, in dem es auf ebenso humorvolle wie spannende Art um die Rettung der Bienen geht, im Baumgartner-Casino-Park. Der Eintritt ist frei. WBB-Tipp: ­Picknickdecke mitbringen.