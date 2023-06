Eskimo-Sommerkonzert: Nico Santos rockt das MQ

Unter freiem Himmel im idyllischen MuseumsQuartier fand gestern Abend ein exklusives Sommerkonzert statt, das von über 600 begeisterten Fans sowie zahlreichen VIP-Gästen besucht wurde.

Der Star des Abends war der beliebte Sänger Nico Santos, der mit seiner mitreißenden Performance die Massen in Ekstase versetzte. Neben seinen bekannten Hits präsentierte Santos erstmals live in Österreich seinen brandneuen Sommerhit „Like Ice in the Sunshine“.

Exklusiver Summer-Gig

Der Andrang war enorm. Die kostenlosen Tickets konnten nur gewonnen werden und waren binnen kürzester Zeit vergeben. Die Location blieb aber bis zum Vortag ein Geheimnis und wurde nur den erfolgreichen Gewinnerinnen und Gewinnern bekannt gegeben.

„Musik und Eis-Essen verbinden – besser geht es für mich nicht! Das sind zwei meiner Leidenschaften und deshalb habe ich mich sehr auf diese Kampagne und den Eskimo Summer Gig hier in Wien gefreut!“, so Santos.

Like Ice in the Sunshine

Der Auftritt des international erfolgreichen Singer-Songwriters war Teil einer großen Kampagne, in deren Rahmen ein Remake von „Like Ice in the Sunshine“ veröffentlicht wurde. Mit dem seit den 80er-Jahren bekannten Eiskultsong will Eskimo durch diese Zusammenarbeit nicht nur bei allen Eis-Fans Sommergefühle und Erinnerungen an glückliche Eismomente wecken, sondern vor allem auch die jüngere Generation in Österreich begeistern.

Sänger Christian Stani (Alle Achtung) beim Selfie mit ORF Lottofee Martina Kaiser und DJ Alex List Ramesh Nair und Georgij Makazaria Moderatorin Kati Bellowitsch mit Sohn Laurenz und Eskimo PR-Mann Jockel Weichert (Agentur BuzzDriver) Moderator Chris Stephan

©Conny de Beauclair