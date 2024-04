Hoffnung & Solidarität: Der Dancer against Cancer-Ball

Am Samstag, den 13. April, erstrahlte die Hofburg Vienna im Glanz der Solidarität und Großzügigkeit beim 17. Dancer against Cancer Ball.

Inmitten prächtiger Kulissen und mit einem Herzen voller Mitgefühl fanden sich Menschen zusammen, um gemeinsam im Kampf gegen den Krebs ein Zeichen zu setzen.

Eine Feier des Lebens und der Solidarität

Das Jubiläumsjahr der Krebshilfe Wien, die ihr 30-jähriges Bestehen feierte, verlieh diesem besonderen Abend eine zusätzliche Bedeutung. Der Ball war nicht nur eine Gelegenheit zum Feiern, sondern auch eine Möglichkeit, diejenigen zu unterstützen, die von der Krankheit betroffen sind. Unter dem Motto „Für Menschen mit Krebs und aus Liebe zum Leben“ wurden Spenden gesammelt, um verschiedene Projekte wie „Mobile Hilfe Zuhause“ und „Jung & Krebs“ zu unterstützen.

Ein Abend voller Emotionen und Unterstützung

Moderiert von Alfons Haider, der ebenfalls ein Jubiläum am Dancer against Cancer Ball feierte – 15 Jahre Moderation -, war der Abend gefüllt mit bewegenden Momenten und Zeichen der Solidarität. Besonders berührend war die Verleihung des MyAid Awards 2024 an Alex Greiner, stellvertretend für alle Krebsbetroffenen. Greiner, ein bemerkenswerter Mann, der aus seiner eigenen Erfahrung mit Krebs Stärke schöpft, wurde für sein Engagement und seine Unterstützung anderer Betroffener geehrt.

Internationale Unterstützung und beeindruckende Gäste

Stargäste wie Ever Carradine und Meredith Salenger verliehen dem Ball eine internationale Note und zeigten ihre Solidarität mit der Mission von Dancer against Cancer. Neben den prominenten Gästen waren auch zahlreiche Unterstützer und Tänzer aus der Gemeinschaft anwesend, die mit ihrer Präsenz und ihrem Engagement den Abend zu etwas Besonderem machten.

Ein Blick in die Zukunft

Mit über €1.400.000 Euro an Spenden seit dem Beginn des Galaballs setzte Dancer against Cancer ein starkes Zeichen der Hoffnung und Unterstützung für Krebsbetroffene. Die Erlöse aus diesem Jahr werden erneut der Österreichischen Krebshilfe Wien zugutekommen, um weiterhin wichtige Programme und Unterstützung für Betroffene und ihre Familien zu ermöglichen.