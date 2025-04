Nordbahnviertel blüht auf: Asphalt wird zu Grünflächen

Gute Nachrichten aus der Leopoldstadt: Das Nordbahnviertel wird einer Begrünungskur unterzogen!

Unter dem Motto ,,Raus aus dem Asphalt‘‘ verwandeln sich bisher eher graue Straßen in diesem Stadtentwicklungsgebiet in echte Wohlfühlorte! So wird die Fußgängerzone in der Ernst-Melchior-Gasse von der Jakov-Lind-Straße bis zur Krakauer Straße zu einem schattigen Treffpunkt mit vielen neuen Bäumen, großzügigen Grünbeeten und einem Wasserspiel.

Acht Straßen umgestaltet

Insgesamt werden in den nächsten Jahren acht Straßen im Nordbahnviertel durch großflächige Entsiegelung und zusätzliche Grünflächen umgestaltet. Auch der Rudolf-Bednar-Park wird vergrößert. ,,Wir liefern das volle Raus-aus-dem-Asphalt-Programm, um das größte innerstädtische Stadtentwicklungsgebiet klimafit zu machen‘‘, freut sich Planungs-Stadträti Ulli Sima. Und Bezirksvorsteher Alex Nikolai ergänzt: ,,Besonders freut mich die Erweiterung des Bednar-Parks, der eine ideale Ergänzung zum Augarten und zum Prater darstellt.‘‘