Notfellchen-Mittwoch: Caspar sucht ein neues Für-Immer-Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

CASPAR

Der niedliche Mischlingsrüde Caspar wurde im Januar 2019 geboren und lebt seit Oktober 2024 im Tierheim. Mit seiner handlichen Größe – er ist unter kniehoch – eignet sich der kastrierte Rüde wunderbar für ein ruhigeres Zuhause in ländlicher Umgebung oder am Stadtrand. Doch trotz seiner sanften Art wartet Caspar bislang vergeblich auf Menschen, die ihm ein geborgenes Heim schenken.

Menschenliebe mit kleinen Startschwierigkeiten

Caspar braucht anfangs etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Doch ist das Eis erst einmal gebrochen, zeigt er sich als treuer Begleiter mit großem Kuschelbedürfnis. Kinder im Haushalt sollten mindestens zehn Jahre alt sein, denn Caspar bevorzugt einen ruhigeren Alltag ohne allzu viel Trubel. An seine Bezugspersonen bindet er sich stark – manchmal so sehr, dass er dabei etwas aufdringlich wird. Mit liebevoller Führung lässt sich das jedoch gut händeln.

Hunde? Lieber nicht …

In seinem bisherigen Leben hat Caspar leider schlechte Erfahrungen mit anderen Hunden gemacht – er wurde sogar am Kopf schwer gebissen. Besonders große Hunde machen ihm Angst. Mit Hündinnen kommt er bei sogenannten Social Walks zurecht, doch ein harmonisches Zusammenleben mit anderen Vierbeinern ist nicht sein Ding. Deshalb soll Caspar künftig als Einzelhund leben dürfen, ganz ohne Stress durch Artgenossen.

Für Caspar zählt Geborgenheit

Caspar kennt bereits das Brustgeschirr und zeigt sich bei Spaziergängen an der Leine zwar noch etwas unsicher, aber er läuft brav ohne zu ziehen. Seine neuen Menschen sollten bereit sein, ihn geduldig an neue Situationen heranzuführen. In einer ruhigen, stabilen Umgebung kann Caspar sein Potenzial als liebevoller Alltagsbegleiter voll entfalten.

Ein Königreich für Caspar

Für Caspar wünschen wir uns ein hundeerfahrenes Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land – einen Ort, an dem er der alleinige Prinz sein darf und ganz im Mittelpunkt steht. Wer ihm Zeit, Verständnis und Liebe schenkt, bekommt einen treuen Freund fürs Leben.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).