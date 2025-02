Notfellchen-Mittwoch: Cassie sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

CASSIE

Cassie, eine charmante Schafpudel-Hündin, musste schweren Herzens ihr Zuhause verlassen, da ihr Besitzer verstorben ist. Geboren im Juni 2019, ist sie eine fröhliche und verschmuste Begleiterin, die jedoch eine kurze Kennenlernphase benötigt, bevor sie Vertrauen fasst. Hat sie sich erst einmal eingelebt, zeigt sie sich äußerst anhänglich und menschenbezogen.

Gut erzogen und sozial verträglich

Cassie kennt die Grundkommandos, geht brav an der Leine und ist stubenrein. Auch Autofahrten meistert sie problemlos. Mit anderen Hunden ist sie gut verträglich, sodass ein bereits vorhandener Vierbeiner kein Hindernis darstellt. Allerdings sollte in ihrem neuen Zuhause keine kleinen Kinder leben, da sie manchmal überschwänglich ihre Freude zeigt.

Ein Zuhause mit besonderer Fürsorge

Leider leidet Cassie unter Hüftdysplasie (HD), Ellenbogendysplasie (ED) und Arthrosen. Ihre erste Operation hat sie bereits erfolgreich hinter sich, und eine weitere steht noch bevor. Um ihr ein möglichst beschwerdefreies Leben zu ermöglichen, sucht sie ein ebenerdiges, barrierefreies Zuhause mit Garten – am besten am Stadtrand oder auf dem Land, wo sie sich in einer ruhigen Umgebung wohlfühlen kann.

Wer schenkt Cassie ein liebevolles Heim?

Cassie wartet seit Februar 2024 im Tierheim auf ein fürsorgliches Zuhause, in dem sie endlich ankommen darf. Wer sich eine treue, verschmuste Begleiterin wünscht und bereit ist, auf ihre besonderen Bedürfnisse einzugehen, wird mit einer lebensfrohen und liebevollen Hündin belohnt.

Tiernummer: 235404

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).