Notfellchen-Mittwoch: Charly sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

CHARLY

Charly ist ein imposanter Mischlingsrüde, der im August 2013 geboren wurde und mittlerweile ein stolzer Hundeopi ist. Mit seiner stattlichen Größe, die über Kniehöhe reicht, ist er ein echter Hingucker. Doch sein wahres Wesen zeigt sich erst nach einer gewissen Kennenlernphase, denn Charly ist anfangs zurückhaltend und skeptisch gegenüber fremden Menschen.

Geduld und Erfahrung erforderlich

Seit März 2021 lebt Charly im Tierheim und wartet auf Menschen mit Hundeerfahrung, die ihm die Zeit und den Raum geben, sich in seinem eigenen Tempo zu öffnen. Wir vermuten, dass er in seinem letzten Zuhause hauptsächlich im Garten gehalten wurde. Diese Vergangenheit hat ihn geprägt: Er ist eigenständig, manchmal misstrauisch und benötigt eine klare, aber liebevolle Führung. Besonders beim Handling, wie etwa beim Bürsten, zeigt er seine Abwehrhaltung. Auch schnelle oder unvorhersehbare Bewegungen in seinem Umfeld können ihn stressen.

Verträglichkeit und ideale Umgebung

Mit anderen Hunden ist Charly verträglich, doch ob er mit Katzen harmoniert, ist unbekannt. Da er seine persönliche Freiheit schätzt und auf seine Umgebung stark achtet, sollte er nicht in einen Haushalt mit Kindern vermittelt werden. Sein perfektes Zuhause wäre ein ruhiger, kinderloser Haushalt mit viel Platz – idealerweise in einer ländlichen Umgebung, in der er seinen Freiraum genießen kann.

Ein treuer Begleiter für die richtigen Menschen

Trotz seiner Skepsis hat Charly auch eine weiche Seite. Wenn er Vertrauen gefasst hat, zeigt er sich loyal und wachsam – ein echter Beschützer seines Zuhauses. Wer ihm mit Geduld, Verständnis und einem respektvollen Umgang begegnet, wird in ihm einen treuen Freund finden. Charly ist kein Hund für Anfänger, aber für erfahrene Hundehalter, die seine Eigenständigkeit respektieren, kann er ein großartiger Begleiter sein.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).