Notfellchen-Mittwoch: Damon sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

DAMON

Damon, ein kniehoher Mischlingsrüde, wurde im Mai 2021 geboren und lebt seit November 2021 im Tierheim. Er ist kastriert und ein echtes “Notfellchen”: Auf einem Auge ist Damon blind, auf dem anderen sieht er nur noch sehr wenig. Seine Beeinträchtigung macht ihn besonders sensibel gegenüber Umweltreizen – viele Eindrücke überfordern ihn schnell.

Sanft und freundlich, aber sensibel

Trotz seiner Einschränkungen zeigt sich Damon als junger, freundlicher Hund. Seine Unsicherheit im Alltag rührt vor allem von seiner Sehschwäche her. Umso wichtiger ist es, dass er Menschen findet, die ihm die nötige Ruhe, Sicherheit und Erfahrung bieten können.

Im Umgang mit anderen Hunden entscheidet bei Damon die Sympathie – auf einen souveränen, ruhigen Artgenossen könnte er sich jedoch gut einlassen. Katzen hingegen sowie kleine Kinder sollten nicht in seinem neuen Zuhause leben.

Ein ruhiger Ort zum Ankommen

Für Damon wird ein ebenerdiges Zuhause im ländlichen Raum gesucht, wo es ruhig zugeht und hektische Situationen selten sind. Seine neuen Menschen sollten Hundeerfahrung mitbringen und Verständnis für seine besonderen Bedürfnisse haben. Ideal wäre ein Zuhause ohne weitere Tiere oder an der Seite eines gelassenen, erfahrenen Hundes, der Damon Orientierung und Sicherheit geben kann.

Zeit und Geduld – der Schlüssel zu Damons Herz

Mit viel Geduld, Liebe und einem festen, ruhigen Rahmen hat Damon die Chance, sich zu einem treuen Begleiter zu entwickeln. Er wartet darauf, dass einfühlsame Menschen seinen inneren Rohdiamanten zum Strahlen bringen. Wer sich auf Damon einlässt, gewinnt einen Hund, der seine Dankbarkeit und Zuneigung auf ganz besondere Weise zeigt.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).