Notfellchen-Mittwoch: Eba sucht ein neues Für-Immer-Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

EBA

Die bezaubernde Mischlingshündin Eba wurde im April 2014 geboren und wartet nun sehnsüchtig bei Tierschutz Austria auf ihr Für-immer-Zuhause. Mit ihrer kniehohen Statur und ihrem sanften Wesen erobert die kastrierte Hündin schnell die Herzen – sie ist eine wahre Hunde-Omi zum Verlieben.

Freundlich, verträglich und zurückhaltend

Eba ist sehr menschenbezogen und eignet sich gut für einen ruhigen Haushalt, gerne auch mit verständnisvollen Kindern ab Teenager-Alter. Mit anderen Hunden kommt sie wunderbar zurecht, was sie zur idealen Zweithündin macht. Dennoch zeigt sie sich draußen noch etwas unsicher: Zwar kennt sie das Brustgeschirr, aber an der Leine traut sie sich bislang nur kleine Schritte. Geduldige Menschen, die ihr Sicherheit geben, sind hier gefragt.

Auf dem Weg zur Genesung

Die liebe Eba hat bereits eine Zahnsanierung hinter sich und wird derzeit noch wegen ihrer Ohren behandelt. Das Tierheim tut alles, damit sie bald vollständig gesund und fit in ihr neues Zuhause einziehen kann. Trotz ihres Alters ist sie neugierig und aufmerksam – ein echter Schatz auf vier Pfoten.

Ebas Wunsch: Ein ruhiger Lebensabend auf dem Land

Was Eba jetzt braucht, ist ein barrierefreies Zuhause in ländlicher Umgebung. Das Leben am Stadtrand überfordert sie – zu viele Eindrücke, zu viel Hektik. Auf dem Land, in ruhiger Umgebung, kann sie endlich zur Ruhe kommen und das Leben genießen.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).