Notfellchen-Mittwoch: Emilio sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

EMILIO (MILO)

Ein kluger Kopf mit großem Herz

Der liebe Mischlingsrüde Emilio, genannt Milo, wurde im Mai 2022 geboren und wartet im Tierheim auf seine zweite Chance. Der kniehohe Rüde bringt bereits eine Menge mit: Er ist stubenrein, beherrscht die Grundkommandos und sogar einige Tricks. Auch das Alleinbleiben und Autofahren sind für ihn kein Problem. Ein echtes Talent – aber mit sensibler Seele.

Ein Hund mit besonderen Bedürfnissen

Milo hat bisher in einer Wohnung am Stadtrand gelebt, wo ihn die vielen Umweltreize überforderten. Bei fremden Menschen braucht er daher eine kurze Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Hat man einmal sein Herz gewonnen, zeigt er sich als treuer Begleiter. Mit anderen Hunden ist er nach Sympathie verträglich, Katzen gehören jedoch nicht zu seinen Freunden.

Das ideale Zuhause für Milo

Da Milo sein Futter gelegentlich verteidigt, sollten Kinder im neuen Zuhause mindestens im Teenager-Alter sein, um klare Regeln einhalten zu können. Er fühlt sich auf dem Land wohler als in der Stadt – ein ruhiges Umfeld ohne zu viele Reize wäre perfekt für ihn.

Wer gibt diesem sensiblen Streber eine zweite Chance und schenkt ihm ein liebevolles Für-immer-Zuhause?

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).