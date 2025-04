Notfellchen-Mittwoch: Enzo sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

ENZO

Der lebhafte und menschenfreundliche Enzo wartet bei Tierschutz Austria auf seine zweite Chance. Der 2021 geborene Border Collie-Schäfer-Mischlingsrüde bringt jede Menge Energie und Lebensfreude mit. Wer sich für ihn entscheidet, bekommt einen aktiven und lernwilligen Begleiter, der die Welt gemeinsam mit seinen Menschen erkunden möchte.

Verträglich und familienfreundlich

Enzo ist nicht nur ein freundlicher Hund, sondern auch mit anderen Hunden gut verträglich. Deshalb eignet er sich sowohl als Einzelhund als auch als Zweithund in einem passenden Haushalt. Auch Kinder sind für Enzo kein Problem – allerdings sollten sie bereits im Schulalter sein, um seinem temperamentvollen Wesen gewachsen zu sein.

Ein kluger Kopf mit Grundkenntnissen

Dieser schlaue Vierbeiner kennt bereits die Grundkommandos und ist stubenrein. Dennoch gibt es einige Dinge, die er im neuen Zuhause noch weiter festigen muss. Das Gehen an der lockeren Leine steht noch auf seiner Lernliste und sollte mit belohnungsorientiertem Training vertieft werden. Auch das Alleinebleiben muss er in seiner neuen Familie erneut trainieren.

Ein Zuhause ohne Hindernisse

Enzo hat einen alten Bruch, weshalb er ein barrierefreies Zuhause benötigt. Besonders gut wäre eine Umgebung am Stadtrand oder auf dem Land, wo er sich frei bewegen kann, ohne viele Treppen oder andere Hindernisse überwinden zu müssen. Ein Garten oder viel Auslauf in der Natur wären ideal für sein Wohlbefinden.

Menschen mit Herz und Zeit gesucht

Damit Enzo glücklich wird, braucht er Menschen, die ihm nicht nur Liebe, sondern auch ausreichend Zeit schenken. Er sucht ein Zuhause, in dem er sowohl geistig als auch körperlich ausgelastet wird, sei es durch gemeinsame Spaziergänge, Suchspiele oder andere Aktivitäten.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).