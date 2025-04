Notfellchen-Mittwoch: Fin & Frosty suchen ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Fin & Frosty

Zwei unzertrennliche Brüder auf der Suche nach einem gemeinsamen Zuhause

Fin und Frosty – zwei beeindruckende Siberian Husky-Rüden – teilen seit ihrer Geburt im Februar 2014 ihr ganzes Leben miteinander. Sie sind nicht nur Brüder, sondern ein echtes Dream-Team, das gemeinsam durch dick und dünn geht. Deshalb suchen wir für sie ausschließlich ein liebevolles Zuhause, in dem sie auch weiterhin zusammenbleiben dürfen.

Charakter: Ruhige Nordlichter mit verspieltem Kern

Obwohl man bei Huskys oft an energiegeladene Dauerläufer denkt, überraschen Fin und Frosty mit ihrer gemütlichen Art. Die beiden sind für ihre Rasse ungewöhnlich ruhig und ausgeglichen – perfekte Begleiter also für Menschen, die es gerne entspannt, aber nicht langweilig haben. Denn wenn es ums Spielen geht, zeigen die beiden durchaus ihre lustige, freche Seite – sowohl im Umgang miteinander als auch mit ihren Menschen.

Freundlich, verträglich und stubenrein

Fin und Frosty sind sehr menschenbezogen und freuen sich über jede Zuwendung. Mit anderen Hunden verstehen sie sich gut, was ein Zusammenleben mit weiteren Vierbeinern erleichtert. Kinder im Teenager-Alter wären in ihrem neuen Zuhause willkommen. Beide gehen brav an der Leine und sind stubenrein, solange sie jederzeit Zugang ins Freie haben.

Das passende Zuhause: Ländlich, ruhig, mit Garten

Da die beiden Jungs es gewohnt sind, in einem Haus mit Garten auf dem Land zu leben, wünschen wir uns für sie auch künftig ein ähnliches Umfeld. Ein sicher eingezäunter Garten, in dem sie gemeinsam entspannen und spielen können, ist ein Muss. Ihre neuen Menschen sollten idealerweise Erfahrung mit nordischen Hunderassen mitbringen und Freude daran haben, zwei freundliche, charakterstarke Hunde in ihren Alltag zu integrieren.

Zwei Herzen auf vier Pfoten – doppelt so viel Liebe

Fin (Tiernr. 260226) und Frosty (Tiernr. 260225) sind ein eingespieltes Team, das mit seiner ruhigen Ausstrahlung und seinem charmanten Wesen begeistert. Wer diesen beiden Herzenshunden ein liebevolles, dauerhaftes Zuhause schenkt, bekommt doppelt so viel Liebe zurück.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).