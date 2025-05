Notfellchen-Mittwoch: Igor sucht ein neues Für-Immer-Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

IGOR

Der hübsche Deutsch Kurzhaar Igor ist ein echter Schatz auf vier Pfoten. Geboren im April 2016, hat der freundliche Rüde schon einiges erlebt – und trotzdem seine sanfte, menschenfreundliche Art nie verloren. Igor zeigt sich als wahrer Herzenshund, der einfach nur gefallen will.

Sanfter Schmuser mit Handicap

Igor ist nicht nur optisch ein stattlicher Vertreter seiner Rasse – er ist mit seiner Größe über kniehoch auch eine imposante Erscheinung. Doch der liebenswerte Kerl hat körperlich einige Einschränkungen: Aufgrund von Arthrosen und einer überstandenen Operation, bei der ihm links der Gelenkskopf entfernt wurde, lebt Igor mit einer sogenannten Schwebehüfte. Diese schränkt ihn zwar etwas in seiner Beweglichkeit ein, doch seinen Lebensmut und seine Kuschelfreude lässt er sich davon nicht nehmen.

Verträglich und geduldig – Igor versteht sich mit Zwei- und Vierbeinern

Mit anderen Hunden zeigt sich Igor verträglich und sozial. Auch Kinder ab dem Schulalter sind für ihn kein Problem – solange sie verstehen, dass Igor manchmal etwas Rücksicht braucht. Denn wilde Spiele oder ungestümes Toben sind für ihn nicht mehr geeignet. Dafür liebt er ruhige Streicheleinheiten und gemütliche Spaziergänge an der Leine. Sein Brustgeschirr kennt er gut und läuft brav an der Seite seiner Menschen.

Zuhause gesucht: Barrierefrei und mit Rückzugsorten

Für Igor suchen wir ein ebenerdiges Zuhause – am liebsten am Stadtrand oder auf dem Land, wo er sich in einem geschützten Garten auch mal die Sonne auf das Fell scheinen lassen kann. Wegen seines ausgeprägten Jagdtriebs sollten Kleintiere entweder nicht vorhanden oder gut gesichert sein. Igor bringt dafür jede Menge Liebe, Ruhe und Treue in sein neues Zuhause.

Ein Herzenshund wartet auf seine Chance

Igor ist stubenrein, kennt das Leben im Haus und zeigt sich einfach nur lieb – ob zu Menschen oder seinen Artgenossen. Er wünscht sich Menschen, die ihn trotz seiner Handicaps als vollwertiges Familienmitglied sehen und ihm die Geborgenheit schenken, die er verdient hat.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).