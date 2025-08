Notfellchen-Mittwoch: Lady sucht ein neues Für-Immer-Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

LADY

Manche Geschichten rühren besonders ans Herz – so auch die von Lady, einer tapferen Hunde-Seniorin, die trotz mehrerer Schicksalsschläge nie ihren Lebensmut verloren hat. Die knapp unter kniehohe Mischlingshündin ist im Juni 2011 geboren und sucht nun einen ruhigen Platz, an dem sie ihren Lebensabend in Geborgenheit verbringen darf.

Überlebt und weitergeliebt: Ladys bewegte Vergangenheit

Lady hat schon einiges durchgemacht: Sie überlebte einen Wohnungsbrand – und verlor später doch fast alles, was ihr wichtig war. Nachdem ihre Besitzer in ein Pflegeheim umziehen mussten, blieb Lady alleine in der Wohnung zurück. Nur einmal täglich kam jemand vorbei, um sie zu füttern und auszuführen. Viel Zuwendung und Aufmerksamkeit bekam sie in dieser Zeit nicht.

Ein Herz auf vier Pfoten mit Charakter

Trotz ihrer Erlebnisse ist Lady eine temperamentvolle, lebensfrohe und verschmuste Hündin. Bei fremden Menschen braucht sie zunächst eine Kennenlernphase – doch wenn das Vertrauen erst einmal da ist, zeigt sie sich verspielt, anhänglich und sehr loyal. Sie kennt die Grundkommandos, ist stubenrein und kann auch für eine gewisse Zeit allein bleiben.

Mit Hundekumpels kommt sie klar – Kinder lieber nicht

Lady versteht sich nach einem kurzen Beschnuppern gut mit anderen Hunden, allerdings wünscht sie sich ein Zuhause ohne Kinder. Die quirlig-lustige Seniorin kommt aus einem ruhigen Umfeld und möchte ihre letzten Jahre ohne hektischen Trubel genießen.

Ein Zuhause mit Herz gesucht

An ihrer Nase wurde ein Mastzellentumor entfernt – momentan geht es ihr gut, und sie genießt jeden Tag in vollen Zügen. Was Lady jetzt noch fehlt, ist ein liebevoller Mensch oder ein Paar, das ihr ein ruhiges Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land bieten kann. Ein Ort, an dem sie sich sicher fühlen und ihren wohlverdienten Ruhestand genießen darf.

Wer schenkt Lady ihren Lebensabend?

Diese charismatische Hunde-Omi hat so viel Liebe zu geben – sie wartet nur auf die richtige Person, die ihr diese auch zurückgibt. Wer bereit ist, ihr Zeit zum Ankommen zu geben, bekommt eine treue Gefährtin fürs Herz.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).