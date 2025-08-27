Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

LARI

Lari ist ein besonderer Hund mit einer bewegenden Geschichte. Der kastrierte Tornjak-Mischling wurde im März 2017 geboren, ist unter kniehoch und lebt seit Juni 2022 bei Tierschutz Austria. Trotz seiner schwierigen Vergangenheit hat Lari sich viel von seiner Lebensfreude bewahrt – er ist ein richtiger „Allrounder“: verschmust, verspielt und wachsam zugleich.

Blind, aber nicht hilflos

Lari ist blind – und das prägt seinen Alltag. Der ruhige Rüde tastet sich vorsichtig durch die Welt und braucht Zeit, um neue Situationen einzuordnen. Besonders bei fremden Menschen ist Geduld gefragt: Lari benötigt eine kurze Kennenlernphase, bevor er Vertrauen fasst. Doch wer sein Herz erobert, gewinnt einen treuen Freund fürs Leben.

Ein Zuhause ohne Stress

Hektik ist nichts für Lari. Rasche Bewegungen oder laute Geräusche – ob durch Fahrzeuge oder ungestüme Menschen – stressen ihn. Das liegt nicht nur an seiner Blindheit, sondern auch an seiner Vergangenheit: Lari musste bisher an der Kette leben und kennt viele Reize des Alltags nicht. Umso wichtiger ist ein ruhiges, stabiles Zuhause für ihn.

Ein Garten auf dem Land – sein kleines Paradies?

Für Lari suchen wir ein liebevolles Heim am Land, idealerweise mit einem eingezäunten Garten, in dem er sich sicher bewegen kann. Kinder im Haushalt sollten bereits Teenager sein, kleine Kinder wären für ihn zu trubelig. Mit anderen Hunden kommt Lari klar, wenn sie ebenfalls ruhig und gelassen sind – doch er sucht nicht aktiv deren Nähe. Ob er mit Katzen verträglich ist, konnte bisher nicht festgestellt werden.

Ein loyaler Begleiter wartet

Lari kennt das Leben im Haus, ist stubenrein und fährt brav im Auto mit. Mit etwas Geduld, Ruhe und viel Liebe wird er zu einem loyalen Begleiter, der zwar vorsichtig durchs Leben geht, aber mit seiner verschmusten und verspielten Art jedes Herz berühren kann.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).