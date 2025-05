Notfellchen-Mittwoch: Lucky sucht ein neues Für-Immer-Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

LUCKY

Manche Seelen haben einen besonderen Glanz – auch wenn sie schon etwas älter sind. So wie Lucky, der kleine Mischlingsrüde mit dem großen Herzen. Trotz seiner zehn Jahre ist er noch immer voller Lebensfreude und Energie. Lucky beweist: Alter ist nur eine Zahl!

Ein kleiner Kämpfer mit Handicap

Lucky musste bereits einiges in seinem Leben meistern. Sein rechtes Auge musste entfernt werden, doch der tapfere Senior lässt sich davon nicht beeindrucken. Mit seiner charmanten, neugierigen Art entdeckt er weiterhin gerne die Welt. Nur manchmal braucht er dabei etwas Unterstützung, da sein Sehvermögen eingeschränkt ist. Seine Lebensfreude bleibt dabei jedoch ungebremst.

Sensibler Charakter mit großem Herz

Lucky ist ein freundlicher Gefährte – sowohl Menschen als auch anderen Hunden begegnet er offen und interessiert. Allerdings mag es der sensible Hundeherr nicht, bedrängt zu werden. Er genießt ruhige Begegnungen und respektvolle Zuwendung. Das Anziehen seines Brustgeschirrs hat er durch belohnungsbasiertes Training wunderbar gelernt und freut sich nun auf gemeinsame Spaziergänge.

Sein Traumzuhause: Ruhig, geduldig und verständnisvoll

Für Lucky wünschen wir uns ein liebevolles Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land, fernab vom Trubel. Kinder sollten dort keine wohnen, da Lucky lieber in einer ruhigen Umgebung leben möchte. Menschen mit Geduld, Einfühlungsvermögen und Verständnis für einen älteren, manchmal vorsichtigen Hund wären genau das Richtige für ihn.

Lucky wartet seit August 2023 im Tierheim auf seine zweite Chance. Vielleicht darf er bald in ein warmes Körbchen umziehen und seinen Lebensabend in Geborgenheit genießen?

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).