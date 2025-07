Notfellchen-Mittwoch: Lydia & Basti suchen ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

LYDIA & BASTI

Lydia und Basti, ein charmantes Mischlingspaar, das seit über sieben Jahren Seite an Seite durchs Leben geht, wartet bei Tierschutz Austria auf ein neues Zuhause. Die kniehohen Hunde kamen im April 2024 gemeinsam ins Heim – sie gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Lydia, die schwarze Hündin, wurde im September 2014 geboren, ihr weißer Gefährte Basti im Dezember 2016. Trotz ihres Altersunterschieds bilden sie ein eingespieltes, ruhiges Team.

Freundlich, lernwillig und zurückhaltend

Beide Hunde zeigen sich im Tierheim als menschenfreundlich und zutraulich. Beim Spaziergang gehen sie brav an der Leine und lassen sich auch von anderen Hunden nicht aus der Ruhe bringen. Zwar konnte ihre Verträglichkeit mit Artgenossen noch nicht vollständig getestet werden, aber die Zeichen stehen gut.

Lydia und Basti haben in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennenlernen dürfen, bringen aber schon erste Grundkommandos mit. Sie reagieren vorsichtig auf neue Reize und brauchen daher ein geduldiges, verständnisvolles Umfeld, in dem sie sich Schritt für Schritt eingewöhnen dürfen.

Ideales Zuhause: ruhig und naturnah

Gesucht wird für die beiden ein ruhiges Zuhause – idealerweise am Stadtrand oder auf dem Land. Ein Haus mit eingezäuntem Garten wäre optimal, denn Lydia und Basti lieben es, gemütlich draußen zu schnüffeln und zu entspannen. Da beide sensibel auf unbekannte Situationen reagieren, ist eine Wohnung mit Stiegenhauszugang für sie nicht geeignet.

Ruhige, größere Kinder im Haushalt wären denkbar, sofern Rücksicht und Verständnis für die Bedürfnisse des Duos vorhanden sind.

Ein Zuhause für zwei Herzen

Lydia und Basti sind ein echtes Dreamteam: ruhig, freundlich, eng miteinander verbunden – und bereit, neue Erfahrungen zu machen, wenn man ihnen die Zeit dazu gibt. Wer sich für dieses verschmuste Doppelpack entscheidet, gewinnt zwei treue Seelen fürs Leben. Wer schenkt ihnen die Chance auf ein letztes, liebevolles Zuhause?

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den Tierschutz Austria unter Angabe der Tiernummern: 254487 (Lydia) und 254488 (Basti).

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).