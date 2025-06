Notfellchen-Mittwoch: Malki sucht ein neues Für-Immer-Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

MALKI

Der hübsche American Staffordshire Terrier Malki ist ein echtes Kraftpaket mit einem großen Herzen – allerdings muss man diesem liebenswerten Rüden gewachsen sein. Geboren im Juni 2018 und seit Juni 2023 im Tierheim, wartet der knapp kniehohe Malki sehnsüchtig auf ein neues Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, die seine stürmische Art zu schätzen wissen und ihm klare Grenzen setzen können.

Lieb zu Menschen, aber nichts für Anfänger

Malki ist freundlich zu Menschen, liebt Aufmerksamkeit und Zuwendung – doch er ist auch temperamentvoll und energiegeladen. Seine Statur und sein Verhalten verlangen eine klare, souveräne Führung. Kinder sollten in seinem neuen Zuhause nicht leben, da er für kleinere Mitbewohner einfach zu stürmisch ist.

Einzelprinz mit Charakter

Mit anderen Hunden kommt Malki leider nicht zurecht. Auch Futter und Spielzeug verteidigt er laut Vorbesitzer gegenüber anderen Tieren, weshalb er definitiv als Einzelhund gehalten werden sollte. Ein ruhiger Haushalt ohne tierische Mitbewohner ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermittlung.

Alltagstauglich mit kleinen Baustellen

Der Rüde kennt die Grundkommandos, ist stubenrein und fährt problemlos im Auto mit. Auch das Alleinbleiben konnte er in seinem vorherigen Zuhause schon, muss dies aber in seinem neuen Umfeld behutsam wieder lernen. Malki leidet zudem an einer Allergie und benötigt daher spezielles Futter – ein Punkt, den seine zukünftigen Halter einkalkulieren sollten.

Zuhause gesucht: Stadttauglich, aber ruhig

Für Malki wünschen wir uns ein stadttaugliches Zuhause ohne andere Tiere, mit Menschen, die Hundeerfahrung haben, sich auf seine Energie einstellen können und ihn mit klarer Struktur und liebevoller Konsequenz durchs Leben führen. Malki hat viel Potenzial – mit der richtigen Führung wird er zu einem treuen Begleiter fürs Leben.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).