Notfellchen-Mittwoch: Pisu sucht ein neues Für-Immer-Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

PISU

Die im Februar 2023 geborene Katzendame Pisu ist ein echtes Unikat: temperamentvoll, schlau und mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein ausgestattet. Wer sich mit ihr ein Zuhause teilt, sollte wissen: Pisu weiß genau, was sie will – und noch viel besser, was sie nicht will.

Schmusekatze? Nur nach Pisus Regeln!

Kuscheln? Nur auf Pisus ausdrücklichen Wunsch. Streicheln? Ja, aber bitte nur dann, wenn die kleine Diva dazu aufgelegt ist – und auch nur so lange, wie sie es zulässt. Ihre Körpersprache ist dabei der Schlüssel zu einem harmonischen Zusammenleben. Menschen, die sie lesen können und ihre Grenzen respektieren, bekommen dafür eine lebendige und unterhaltsame Gefährtin.

Verspielt und klug – Beschäftigung erwünscht

Pisu ist verspielt, neugierig und sehr intelligent. Einfache Bällchen oder Katzenspielzeug reichen ihr nicht – sie will gefordert werden, auch geistig. Denkspiele, Clickertraining oder spannende Suchaufgaben sind genau das Richtige für die junge Katze. Wer bereit ist, sich mit ihr zu beschäftigen, wird mit ihrer Aufmerksamkeit und ihrem Einfallsreichtum belohnt.

Gesundheit mit Herausforderungen

Pisu bringt nicht nur Persönlichkeit mit, sondern auch eine Vorgeschichte: Eine alte Verletzung am Sprunggelenk hat bei ihr bereits beginnende Arthrosen ausgelöst. Das bedeutet, dass sie bei Bewegung manchmal schonen muss und in Zukunft vermutlich tierärztliche Unterstützung sowie entsprechende Pflege braucht. Zeit und finanzielle Mittel sollten daher eingeplant werden.

Traumzuhause gesucht

Für Pisu suchen wir ein ruhiges Zuhause als Einzelkatze, idealerweise ohne Kinder. Ein gesicherter Balkon oder eine katzengerechte Terrasse wären wunderbar, alternativ käme auch ein gesicherter Freigang infrage – Hauptsache, sie kann sich nach Lust und Laune die frische Luft um die Nase wehen lassen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Katzenvergabe 01/699 24 50-52 (Mittwoch bis Sonntag, jeweils 13:30 – 17:00 Uhr) oder katzenvergabe@tierschutz-austria.at