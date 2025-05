Notfellchen-Mittwoch: Rugo sucht ein neues Für-Immer-Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

RUGO

Rugo, ein stattlicher Mischlingsrüde, wurde im April 2013 geboren und wartet seit Februar 2019 bei Tierschutz Austria auf ein liebevolles Zuhause. Mit seiner imposanten Erscheinung – knapp über kniehoch – und seinem sensiblen Wesen hat er sich in die Herzen der Pfleger geschlichen. Doch Rugo ist kein Hund für jedermann: Er braucht Menschen mit Geduld, Einfühlungsvermögen und einem strukturierten Alltag.

Vertrauen will verdient sein

Der kastrierte Rüde baut nicht sofort Vertrauen auf. Er benötigt eine ruhige Kennenlernphase, um sich auf neue Menschen einzulassen. Hat man jedoch einmal sein Herz gewonnen, zeigt er sich von seiner anhänglichen und treuen Seite. Gerade diese stille Loyalität macht ihn zu einem ganz besonderen Gefährten.

Ruhe statt Trubel

Artgenossen stressen Rugo im Tierheimalltag sehr. Zwar ist er prinzipiell mit anderen Hunden verträglich, reagiert jedoch gelegentlich launisch. Ein Zuhause als Einzelprinz wäre für ihn daher ideal. Auch Kinder sollten nicht im Haushalt leben, denn Rugo braucht ein Umfeld ohne hektische Ablenkungen. Ob er sich mit Katzen versteht, ist bisher nicht bekannt.

Struktur, Sicherheit und ein eigener Garten

Rugo wünscht sich ein ruhiges Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land, fernab vom Lärm der Stadt. Seine neuen Menschen sollten ihm Sicherheit und eine klare Struktur bieten können. Ein großer, sicher eingezäunter Garten (optimalerweise mit einer Zaunhöhe von mindestens zwei Metern) wäre perfekt, damit Rugo sich frei bewegen und entspannen kann.

Ein kleiner Rohdiamant

Obwohl Rugo stubenrein ist, merkt man ihm an, dass er in seinem bisherigen Leben nicht viel kennenlernen durfte. In stressfreien Situationen läuft er jedoch schon brav an der Leine. Mit Geduld, Training und liebevoller Konsequenz wird aus diesem liebenswerten Gewohnheitstier sicher ein wunderbarer Lebensbegleiter.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).