Notfellchen-Mittwoch: Santo sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

SANTO

Ein sanfter Senior mit großem Herz

Der Mischlingsrüde Santo, geboren im Juni 2016, ist ein freundlicher und gutmütiger Hund, der sich über jede liebevolle Zuwendung freut. Obwohl er offiziell als achtjährig gilt, vermutet das Team von Tierschutz Austria, dass er bereits ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel hat. Doch sein sanftes Wesen und seine ruhige Ausstrahlung machen ihn zu einem idealen Begleiter für Menschen, die ihm einen schönen Lebensabend ermöglichen möchten.

Besondere Bedürfnisse eines Hunde-Seniors

Santo ist bereits taub und zeigt einige altersbedingte Wehwehchen, doch das hält ihn nicht davon ab, das Leben zu genießen. Er geht brav an der Leine und versteht sich gut mit anderen Hunden. Auch ruhige, größere Kinder könnten in seinem neuen Zuhause leben, wenn sie Verständnis für die Bedürfnisse eines älteren Hundes mitbringen.

Ein Zuhause fürs Herz und die Pfoten

Für Santo wünschen wir uns ein barrierefreies Zuhause mit Garten, idealerweise in einer ruhigen Umgebung am Stadtrand oder auf dem Land. Ein weiches Körbchen, liebevolle Streicheleinheiten und geduldige Menschen – das ist alles, was der herzige Hunde-Opi braucht, um glücklich zu sein.

Möchten Sie Santo eine zweite Chance schenken? Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).