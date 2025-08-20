Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

SCOOBY DOO

Geboren im Januar 2022, wartet der kniehohe Mischlingsrüde Scooby Doo seit Juli 2023 im Tierheim auf sein Für-immer-Zuhause. Seine Geschichte ist die eines vorsichtigen, sanftmütigen Hundes, der in seinem bisherigen Leben kaum etwas kennenlernen durfte – und der nun auf Menschen hofft, die ihm mit Geduld und Verständnis begegnen.

Angsthase mit großem Herz

Scooby Doo gehört zu den Hunden, die Zeit brauchen. Unbekanntes verunsichert ihn, schnelle Bewegungen oder neue Reize machen ihm Angst. Doch wer ihm mit Ruhe begegnet und ihm die Möglichkeit gibt, sich in seinem Tempo anzunähern, wird bald sehen, wie viel Sanftheit und Zuneigung in ihm steckt.

Der Alltag an der Leine ist für ihn noch Neuland. Spaziergänge gestaltet er bisher stürmisch und unkoordiniert – nicht aus Unwillen, sondern weil ihm die Routine fehlt. Mit der richtigen Begleitung kann er aber lernen, Vertrauen zu fassen und Sicherheit in neuen Situationen zu gewinnen.

Ein Hundekumpel als Anker

Was Scooby besonders hilft: Ein souveräner, gelassener Zweithund. Am liebsten eine Hündin, die ihm Orientierung bietet, aber auch Verständnis dafür hat, wenn er vor lauter Energie mal zu stürmisch wird. Denn trotz seiner Schüchternheit ist Scooby ein aktiver, bewegungsfreudiger Hund, der gerne spielt und tobt – wenn er sich erst einmal sicher fühlt.

Kein Platz für Hektik

Scooby braucht ein ruhiges, stressfreies Zuhause – am besten auf dem Land, fernab vom Trubel der Stadt. Kinder sollten nicht im selben Haushalt leben. Ein ausbruchsicherer Garten ist ein Muss, denn bei Angst könnte Scooby versuchen zu flüchten. Nur in einer geschützten, stabilen Umgebung kann er Vertrauen aufbauen und sein liebevolles Wesen entfalten.

Geduld wird belohnt

Wer Scooby Doo eine Chance gibt, wird mit einem treuen, zarten Gefährten belohnt, der Schritt für Schritt über sich hinauswächst. Es braucht Geduld, Feingefühl und Zeit – aber genau diese Menschen sucht Scooby. Menschen, die ihn nicht überfordern, sondern begleiten. Auf seinem Weg vom Notfellchen zum Familienmitglied.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).