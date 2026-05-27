Auf frischer Tat ertappt wurden am Pfingstmontag zwei Verbrecher im Alter von 30 und 33 Jahren. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden zu einem Gebäude in der Davidgasse gerufen. In der dortigen Schule, die derzeit umgebaut wird, soll eingebrochen worden sein.

Täter erschnüffelt

Bei der ersten Durchsuchung konnten zwei aufgebrochene Türen vorgefunden werden. Doch von Tätern fehlte jede Spur. Dann wurde eine Hundeführerin mit “Orlik” gerufen und die große Schnüffelei konnte beginnen. Der Polizeihund wurde bald fündig, setzte sich vor einer verschlossenen Türe fest und bellte laut.

Zwei Verhaftungen

Und tatsächlich wurden in den Putzraum zwei Männer (Nationalitäten: Afghanistan und Iran) gefunden. Sie leisteten keinen Widerstand mehr, wurden festgenommen und befinden sich hinter schwedischen Gardinen. Dem Kommissar Rex namens Orlik sei Dank.