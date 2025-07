Notfellchen-Mittwoch: Simba sucht ein neues Für-Immer-Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

SIMBA

Seit März 2023 lebt Simba im Tierschutzhaus und wartet auf Menschen, die ihm mit Geduld und Einfühlungsvermögen begegnen. Der unter kniehohe Mischlingsrüde wurde im Dezember 2016 geboren und hat in seinen jungen Jahren schon einiges durchgemacht – leider nicht nur Gutes. Vor allem gegenüber Männern zeigt sich Simba anfangs misstrauisch, braucht deutlich mehr Zeit, um Vertrauen zu fassen. Frauen gegenüber taut er meist schneller auf.

Mit Artgenossen sozial, mit Menschen vorsichtig

Im Umgang mit anderen Hunden zeigt sich Simba verträglich und sozial. Er kann gut mit Hundekumpels zusammenleben. Ob er sich auch mit Katzen versteht, ist bislang nicht bekannt. Menschen gegenüber ist Simba jedoch vorsichtig und stets fluchtbereit. Besonders draußen an der Leine ist er angespannt und verbellt mitunter fremde Personen, die ihm unheimlich erscheinen.

Alltagsprofi mit kleinen Baustellen

Trotz seiner Unsicherheiten bringt Simba einige wichtige Grundlagen für ein harmonisches Zusammenleben mit: Er ist stubenrein, fährt ruhig im Auto mit und konnte in seinem früheren Zuhause auch alleine bleiben. Auch das Leben in einer Wohnung ist ihm nicht fremd. Doch durch seine Erlebnisse braucht Simba ein Umfeld, in dem er sich sicher fühlen darf – ohne laute Kinderstimmen, hektischen Trubel oder ständigen Besuch.

Ein Zuhause für ein sensibles Herz

Simba wünscht sich ein ruhiges Zuhause am Stadtrand oder in ländlicher Umgebung – fernab vom Großstadttrubel. Menschen mit Hundeerfahrung, Geduld und einem großen Herz für besondere Seelchen könnten für ihn zum Rettungsanker werden. Wer Simba Zeit gibt und ihn mit Ruhe ankommen lässt, wird mit einem treuen Begleiter belohnt, der tief in seinem Inneren einfach nur geliebt und verstanden werden möchte.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).