Notfellchen: Sven sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

SVEN

Der stolze, 2022 geborene Kangal-Rüde Sven zeigt sich bei uns menschen- und hundefreundlich. Der sanfte Riese kennt bereits das Brustgeschirr und das Gehen an der Leine – hier zeigt er sich sehr entspannt. Wenn es aufregende Gerüche oder andere Hunde zu sehen gibt, zieht er noch ein bisschen an der Leine.

Sven zeigt sich bei Tierschutz Austria anhänglich und genießt Streicheleinheiten von vertrauten Personen, möchte aber von Fremden nicht zu sehr bedrängt werden. Dies zeigt er jedoch nur sehr dezent, deshalb ist es wichtig, seine Körpersprache lesen zu können. Der junge Kangal ist sehr interessiert an anderen Hunden und verspielt. Da Sven mit Futter kaum zu motivieren ist, kann er seinen Maulkorb noch nicht stressfrei tragen. Für den stattlichen Herrn suchen wir ein Zuhause am Land in Haus mit Garten bei Rassekennern, die über das Wesen von Herdenschutzhunden Bescheid wissen und u.a. auch bedenken, dass der große Jungspund erst erwachsen wird und dann auch ein wachsames und misstrauisches Wesen entwickeln kann.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.