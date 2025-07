Notfellchen-Mittwoch: Timmi sucht ein neues Für-Immer-Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

TIMMI

Timmi, ein unter kniehoher Mischlingsrüde, wurde im März 2022 geboren und wartet seit August 2024 bei Tierschutz Austria auf sein Für-immer-Zuhause. Mit seiner neugierigen und klugen Art hat er sich schnell den Spitznamen „Kasperl“ verdient – denn Timmi ist nicht nur ein fröhlicher, sondern auch ein lernfreudiger Hund, der geistige und körperliche Auslastung liebt.

Mit Hunden verträglich, bei Menschen wählerisch

Timmi versteht sich gut mit Artgenossen und zeigt im Kontakt mit Menschen grundsätzlich eine freundliche Seite. Dennoch bringt er aus seiner Vergangenheit Herausforderungen mit: In seinem früheren Zuhause kam es zu einem Beißvorfall, da Timmi Futter verteidigte und Berührungen nicht immer zuließ. Kinder im neuen Haushalt sollten daher mindestens Teenageralter erreicht haben, um klare Anweisungen zu verstehen und Timmi die nötige Sicherheit durch konsequentes Verhalten zu geben.

Körpersprache lesen – Vertrauen stärken

Im Tierheim zeigt Timmi, wie viel Potenzial in ihm steckt. Die Pfleger erleben ihn als kooperativen und loyalen Begleiter, solange seine Körpersprache beachtet und respektiert wird. Er braucht Menschen, die bereit sind, ihn zu lesen, zu verstehen und ihm mit Geduld und Struktur zu begegnen. Wer diese Regeln missachtet, verunsichert Timmi – und das kann dazu führen, dass er sich zur Wehr setzt.

Ein Zuhause mit Herz und Verstand gesucht

Timmi sucht hundeerfahrene Menschen mit Ruhe und Einfühlungsvermögen, die Freude daran haben, mit ihm weiterzuarbeiten und seine Stärken zu fördern. Ein Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land wäre ideal – dort, wo er zur Ruhe kommen, sich aber auch austoben kann. Mit der richtigen Führung und einer Portion Humor wird aus dem „Problemhund“ ein treuer Freund mit ganz besonderem Charakter.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).