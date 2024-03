Osterhase läuft dem Christkind bald den Rang ab

Die Weihnachtszeit ist nicht nur die besinnlichste Zeit im Jahr, sondern auch die schenkfreudigste. Aber wohl nicht mehr lange, denn auch das Ostergeschäft wird für den Wiener Spiel- und Sportwarenhandel immer bedeutender.

Das Christkind muss sich warm anziehen, denn der Osterhase macht ihm mehr und mehr Konkurrenz. Versteckt werden nämlich nicht nur Osternester gefüllt mit bunten (Schoko-)Eiern, sondern auch Überraschungen aus dem Spiel- und Sportwarenhandel. „Aus Sicht des Handels liegt Ostern zeitlich gut, denn Weihnachten ist schon wieder ein Weilchen her und die Menschen freuen sich, vor allem den Kindern wieder Geschenke machen zu können“, so Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. Somit ist für den Spielwarenhandel Ostern mittlerweile der zweitwichtigste Umsatzbringer nach Weihnachten – und macht mit den Käufen vor den Osterfeiertagen rund 10 Prozent des Gesamtumsatzes (60 Millionen Euro).

Outdoorspielzeug als Top-Geschenke

Für das Kaufverhalten entscheidend mitverantwortlich ist das Wetter: Am wichtigsten für den Handel sind die zwei Wochen vor Ostern. Je besser das Wetter ist, umso stärker ist die Nachfrage nach Outdoor-Spielwaren. „Heuer liegt Ostern zwar recht früh, aber wir hatten zuletzt schönes Wetter. Dadurch liefen ­besonders Schaukeln, Rutschen und Sandspielzeug und -kästen, Skateboards, Hüpfbälle, Hula-Hoops und Seifenblasen-Sets gut. Die Leute wollen raus, das Spiel an der frischen Luft ist momentan der Renner,“ so Gumprecht.

Neben dem beliebten Outdoorspielzeug landen außerdem viele Spiel­waren im mittleren oder niedrigen Preissegment im Nest: Hasen- oder Küken-Stofftiere sind hier genauso ein Renner, wie auch Gesellschaftsspiele, Bilderbücher oder ferngesteuerte Autos. Als absolute Oster-Klassiker gelten Lego, Duplo und Playmobil.