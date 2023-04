O’Zapft is: Kaiser Wiesn in den Startlöchern

Was war das für eine Mordsgaudi letztes Jahr? 2022 startete die Kaiser Wiesn und verwandelte den Wiener Prater in das größte Oktoberfest des Landes. Knapp 400.000 Besucherinnen und Besuchern feierten das zünftige Brauchtumsfest. Und heuer geht die Gaudi in die zweite Runde.

Von 21. September bis 8. Oktober heißt es dann wieder heißt es dann wieder „Ein Prosit, ein Proooooosit…“ auf der Kaiser Wiesn! WIESN Kaiser Johann Pittermann präsentierte heute das Programm für die Wiesn 2023. Mit dabei war auch Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, der standesgemäß das Bierfass anzapfte und somit das offizielle Startsignal für die diesjährigen Festlichkeiten gab.

Regionalität

(C) Bubu Dujmic: Pittermann freut sich schon auf die Kaiser Wiesn 2023.

Regionalität, Tradition und Partystimmung stehen heuer wieder auf der Tagesordnung. Kulinarisch setzt man sowohl auf altbewährtes – Stelze, Grillhenderl und regionale Schmankerl – aber auch vegetarische und vegane Besucher sollen auf ihre Kosten kommen. Dazu wurde das Wiesn Dorf um neue Verkaufsstände erweitert.

sorgen dafür, dass die Kaiser Wiesn 2023 noch bunter und vielfältiger wird. Bei „Rock die Kaiser Wiesn“ können sich die Gäste auf energiegeladene Live-Musik von verschiedenen Rockbands freuen, die das Zelt zum Beben bringen. Seniorentage, in Kooperation mit KWP (Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser) und PVÖ (Pensionistenverband Österreichs), bieten ein spezielles Programm für die ältere Generation, inklusive Auftritten der beliebten Volksmusikgruppe „Die Edlseer“. Studentinnen und Studenten dürfen sich auf die „Studenten-Wiesn“ freuen, bei der sie von vergünstigten Preisen profitieren und in ausgelassener Stimmung feiern können. An ausgewählten Tagen lädt das Österreichische Rote Kreuz zur Blutspendeaktion auf der Kaiser Wiesn ein.

(C) Bubu Dujmic: Die Edlseer sind seit 30 Jahren auf der Bühne. Das steirische Trio wird auch auf der Kaiser Wiesn die Stimmung zum Kochen bringen.

Mit diesen abwechslungsreichen Aktionstagen ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Die Kaiser Wiesn 2023 verspricht erneut ein unvergessliches Erlebnis zu werden, bei dem Tradition und Feierlaune aufeinandertreffen.

In diesem Sinne: O’Zapft is!