Zuckersüßer Zuwachs: Panda-Paar zieht in den Tiergarten ein

Mit Spannung, Freude und einem Hauch von Fernost wurde heute ein ganz besonderes Ereignis gefeiert: Zwei Große Pandas sind im Tiergarten Schönbrunn angekommen und haben mit ihrer entspannten Anreise schon die ersten Herzen erobert.

Die Ankunft des charmanten Duos markiert nicht nur einen bedeutenden Moment für den Zoo, sondern auch für den internationalen Artenschutz.

Eine Reise mit viel Herz und Bambusbrot

Die weite Reise von Chengdu nach Wien verlief für die Tiere vollkommen stressfrei. Möglich machte das ein engagiertes Team, das sie liebevoll begleitete: Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck war persönlich in China vor Ort, um die Pandas auf ihrem Weg nach Europa zu unterstützen. Auch Revierleiterin Dr. Gerlinde Hillebrand und Tierpflegerin Mag. Renate Haider waren bereits eine Woche lang in der Panda-Station Dujiangyan, um die Tiere und ihre Gewohnheiten kennenzulernen.

Während des Fluges sorgten Renate Haider und Tierarzt Yang Haidi ununterbrochen für das Wohlbefinden der Tiere – mit viel Zuwendung, Bambus, gedämpftem Bambusbrot und frischem Wasser. Am Wiener Flughafen wurde das Panda-Paar schließlich von einem erfahrenen Frachtteam in Empfang genommen und sicher in sein neues Zuhause gebracht.

Zwei flauschige Botschafter des Artenschutzes

Die beiden Neuankömmlinge, das Weibchen Lan Yun („Anmut einer Orchidee“) und das Männchen He Feng („Hauch von Lotus“), wurden 2020 geboren und gelten als Hoffnungsträger für ihre bedrohte Art. In freier Wildbahn gibt es heute dank intensiver Schutzmaßnahmen wieder rund 1.900 Große Pandas – ein großer Erfolg, der nur durch internationale Zusammenarbeit möglich wurde.

Der Tiergarten Schönbrunn ist bereits seit 2003 Teil dieser globalen Bemühungen. Gemeinsam mit der China Wildlife Conservation Association (CWCA) engagiert man sich für Forschung, Wiederansiedlung und den Erhalt des natürlichen Lebensraumes der Pandas. Erst im Juni 2024 konnte die Kooperation um weitere zehn Jahre verlängert werden – ein starkes Zeichen für Kontinuität und Engagement.

Ein behutsamer Start in ein neues Kapitel

Noch bleiben Lan Yun und He Feng für einige Wochen hinter den Kulissen. In einer geschützten Innenanlage können sie sich an ihre neue Umgebung gewöhnen, begleitet von vertrauten Pflegerhänden. Bis Mitte Mai heißt es also: Geduld haben – aber die Vorfreude wächst. Dann werden die beiden im Rahmen einer feierlichen Zeremonie der Öffentlichkeit vorgestellt.

Auch die neugestaltete Panda-Anlage wird feierlich wiedereröffnet und bietet den Tieren artgerechten, ruhigen Lebensraum – jeweils in separaten Bereichen, denn erwachsene Pandas sind Einzelgänger.

Große Gefühle für kleine Schwarz-Weiße

Mit ihrer Ankunft in Wien schreiben Lan Yun und He Feng ein neues Kapitel in der Geschichte des Tiergartens Schönbrunn. Sie sind nicht nur Publikumslieblinge in spe, sondern auch wichtige Symbolträger für internationale Zusammenarbeit und Artenschutz.

Und wer weiß – vielleicht verlieben sich ja bald auch die Wiener in die “Anmut einer Orchidee” und den “Hauch von Lotus”.