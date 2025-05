PENNY rettet Süßes: Neues Sackerl gegen Verschwendung

Weihnachtsmänner im Frühling oder Osterhasen im Sommer? PENNY macht’s möglich – und sinnvoll: Mit dem neuen „Süßen Retter-Sackerl“ geht der Diskonter den nächsten Schritt im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung.

Nach dem erfolgreichen Start des Frische-Retter-Sackerls bekommen nun auch saisonale Süßwaren eine zweite Chance.

Zum Wegwerfen zu schade

In Österreich landen jährlich rund 635.000 Tonnen Lebensmittel im Müll – ein großer Teil davon sind Brot, Süß- und Backwaren. Besonders nach Feiertagen wie Ostern, Weihnachten oder Halloween bleiben viele saisonale Süßigkeiten in den Regalen zurück – obwohl sie völlig genießbar sind. Genau hier setzt PENNY an: Anstatt diese Produkte zu entsorgen, werden sie zu einem attraktiven Überraschungspaket zusammengestellt.

Das steckt im „Süßen Retter-Sackerl“

Für nur 8 Euro erhalten Kund:innen ein Sackerl mit mindestens zehn saisonalen Süßwarenartikeln – von namhaften Markenprodukten bis hin zu PENNY-Eigenmarken. Inhalt und Größen variieren, doch immer gilt: Die Artikel sind in einwandfreiem Zustand und zu schade für die Tonne. So landen leckere Reste statt im Müll in den Einkaufswägen.

Nachhaltig naschen und sparen

„Mit dem ‚Süßen Retter-Sackerl‘ schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir reduzieren Lebensmittelabfall und bieten Kund:innen gleichzeitig ein schönes Schnäppchen“, erklärt Kai Pataky, Sprecher der PENNY-Geschäftsführung. Die Initiative zeigt, wie genussvoll Nachhaltigkeit sein kann – und dass bewusster Konsum nicht teuer sein muss.

Ab sofort in allen Filialen erhältlich

Das „Süße Retter-Sackerl“ ist ab sofort in allen PENNY Filialen in Österreich erhältlich – solange der Vorrat reicht. Wer also beim nächsten Einkauf ein wenig Süßes retten (und genießen) möchte, sollte schnell sein.