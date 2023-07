Pensionistenklubs bringen Freude in den Stadt-Sommer

Die Klubs bieten günstige Ausflugsmöglichkeiten ins Grüne, außerdem kann man Sehenswürdigkeiten rund um Wien entdecken. Weiters gibt es bis September die Möglichkeit zu einer Sommerfrische.

Gemeinsam fahren die Pensionisten zum Beispiel in die Berge oder an einen kühlen See. Dabei kann man aus drei unterschiedlichen Angeboten zwischen Kurz-, Halbtages- oder Ganztagesausflügen wählen. Die Fahrten finden bis August statt. Die Abfahrt der Reisebusse erfolgt zentral aus Wien. Die Fahrten und Touren werden von den Mitarbeitern der Klubs begleitet. Mit dem Mobil-Pass bekommt man hier sogar Vergünstigungen.

Die „Senioren unterwegs“-Aktion

Das absolute Highlight in der warmen Jahreszeit ist die „Senioren unterwegs“-Aktion. Wenn die Sommertage in der Stadt immer heißer werden, ist das Angebot eine willkommene Abwechslung: Gemeinsam fährt man ins Grüne und entdeckt Sommer-Oasen und Sehenswürdigkeiten in und rund um Wien. Dadurch, dass die Aktion von der Stadt gefördert wird, kann man diese Fahrten im Juli und August zum moderaten Unkostenbeitrag von 5 Euro anbieten. Praktisch ist zudem, dass man einfach spontan zur Abfahrtstelle kommen kann, weil keine Anmeldung erforderlich ist. Die Karten kauft man einfach im Bus. Ob ein paar Mußestunden in urigen Hütten im Wienerwald, ein Spaziergang im Wald, der Besuch einer Känguru-Farm oder ein Abstecher in ein Weingut – die Auswahl ist so vielfältig wie die Klientel der Klubs! „Also raus aus der heißen Wohnung und gemeinsam mit uns rein in den luftigen Freizeitspaß!“, meint Madlena Komitova, die Leiterin der 150 Pen­sionistInnenklubs.

Rein ins kühle Grün!

Das Motto bei den Urlaubsangeboten der Klubs lautet „Raus aus der Stadt und hinein in das kühle Grün“. Jedes Jahr bieten die Pensionistenklubs und die Häuser zum Leben „Urlaub in der Sommerfrische“ von Mai bis September an. Dabei stehen für die Wiener Senioren Reisen in die schönsten Regionen Österreichs zu leistbaren Preisen zur Auswahl.

Online-Infos zu den Ausflügen gibt es hier und zu den Sommerfrische-Angeboten hier.

Die Klub-Hotline +43 1 313 99 170 112 gibt ebenfalls gerne Auskunft (Mo – Fr, 08:00 – 16:00 Uhr) .