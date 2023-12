Planeten & Sterne verkürzen das mühsame Warten

Vielen Kindern ist am 24. Dezember fad und sie warten gespannt auf das Christkind. Die mühsame Zeit kann mit einer Mission ins Weltall und der Sternemachmaschine wunderbar verkürzt werden.

Im Planetarium Wien am Oswald-Thomas-Platz 1 im 2. Bezirk heißt es am 24.12. von 11:30 bis 12:30 Uhr: „Mission Weltall: Die Planeten“. Die Kosten von 10 Euro sind überschaubar, die neue Show für Kinder von vier bis sieben Jahren ist sehenswert. Gemeinsam werden die erste Schritte ins Weltall gemacht. Es werden spannende Fragen beantwortet: „Wie sieht die Erde von dort draußen aus? Wie heißen die Planeten unseres Sonnensystems?“

So werden Sterne gemacht

Zweiter Tipp im Planetarium Wien am Oswald-Thomas-Platz 1 im 2. Bezirk am 24.12. von 13 bis 14 Uhr: „Die Sternesuchmaschine“. Eintritt beträgt ebenso 10 Euro. Die Frage, die gestellt wird: „Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie die Sterne ins Planetarium kommen?“ Oder: „Wie ist das im Universum?“ Das Planetarium verspricht: „Lasst euch überraschen, was es über das Leben der Sterne und unseren Sternenprojektor alles zu erzählen gibt.“ Für Kinder von sechs bis zehn Jahren.

Mission Weltall: https://www.vhs.at/de/k/292665983

Die Sternesuchmaschine: https://www.vhs.at/de/k/292665984